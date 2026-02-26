Los partidos que se perderá Frenkie de Jong debido a su lesión

El Fútbol Club Barcelona confirmó una noticia que sacude su planificación deportiva en el cierre de la temporada. Frenkie de Jong sufrió una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha durante el entrenamiento matutino, lo que lo mantendrá fuera de actividad entre cinco y seis semanas.

El parte médico proyecta una ausencia prolongada que impactará directamente en el calendario inmediato del conjunto blaugrana. El mediocampista neerlandés, pieza clave en la estructura táctica del equipo, se perderá gran parte del tramo decisivo tanto en liga como en competiciones coperas.

🚨⚠️ Frenkie de Jong will be out for 4/5 weeks with muscle injury suffered in training. pic.twitter.com/0fshE0w4OW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2026

En términos prácticos, la baja podría extenderse a cerca de nueve partidos oficiales, dependiendo de la evolución del proceso de recuperación. La primera gran cita afectada será el compromiso ante el Villarreal, programado para el 28 de febrero, en plena lucha por los puestos de privilegio.

El 3 de marzo, el Barcelona enfrentará al Atlético de Madrid en la semifinal de la Copa del Rey, un duelo de máxima exigencia que ya no contará con el control y la salida limpia que suele aportar de Jong en el centro del campo.

Posteriormente, el calendario marca la visita al Athletic Club el 8 de marzo por la jornada 27 de LaLiga. Una semana después, el 15 de marzo, el Sevilla llegará al feudo blaugrana, mientras que el 22 de marzo el rival será el Rayo Vallecano.

FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En abril, el equipo catalán tendrá otro enfrentamiento de alto voltaje ante el Atlético de Madrid el día 4, seguido por el derbi frente al Espanyol el 11 de abril. Todos estos compromisos podrían desarrollarse sin la presencia del mediocampista neerlandés.

Además, el Barcelona afrontará la llave de octavos de final de la Champions League ante el París Saint-Germain o el Newcastle United, dependiendo del sorteo. La ausencia de De Jong en esa serie representaría un reto táctico considerable para el cuerpo técnico.

El club prioriza una recuperación total sin acelerar plazos que puedan derivar en recaídas. El desafío ahora será mantener el equilibrio competitivo en un calendario apretado, mientras esperan que el neerlandés regrese en óptimas condiciones para el desenlace del curso.