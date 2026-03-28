Los partidos que se perdería Raphina tras su lesión

Estamos a tan solo tres meses de que dé inicio el Mundial 2026, y Raphinha será uno de los futbolistas que más focos acaparen en la justa mundialista. Torneo que reúne a los mejores y los pone a competir en paridad de circunstancias.

El astro brasileño ha hecho muy bien las cosas con el FC Barcelona, se espera que la justa mundialista sea ese parteaguas en su carrera como futbolista, y que lo potencialice aún más dentro de la industria del fútbol.

Sin embargo, una lesión en su pierna derecha ha activado las alertas, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Todo comenzó cuando la selección nacional de Brasil decidió regresarlo a Barcelona, para que ahí se atendiera de la lesión que lo aqueja desde hace tiempo.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

No obstante, el día de hoy, el reconocido periodista deportivo Fabrizio Romando hizo de conomiento público cuáles serían los partidos que se perdería Raphinha, debido a la lesión que amenazaba con alejarlo de las canchas por tiempo indefinido. Encuentros que corresponden tanto al torneo de LaLiga como a la UEFA Champions League, comprometiendo

Estos encuentros corresponden a LaLiga, en donde son líderes, sí, pero el Real Madrid los sigue de cerca. Y También a la UEFA Champions League, que representa el mayor anhelo para los culés, puesto que no han ganado esta competencia en casi 10 años.

Estos son los encuentros que se perdería Raphinha con el FC Barcelona:

Atlético Madrid (La Liga)

Atletico Madrid (UCL)

Espanyol (La Liga)

Atlético Madrid (UCL)

Celta Vigo (La Liga)

Getafe (La Liga)

Osasuna (La Liga)

🚨 OFFICIAL: Raphinha will be out for minimum 4 weeks up to 5 weeks with muscle injury, Barça staff confirms.



❌ Atlético Madrid (La Liga)

❌ Atletico Madrid (UCL)

❌ Espanyol (La Liga)

❌ Atlético Madrid (UCL)

❌ Celta Vigo (La Liga)

❌ Getafe (La Liga)

❌ Potential UCL semi… pic.twitter.com/ox6hxqTp27 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026

En caso de que el FC Barcelona clasifique a las semifinales por la UEFA Champions League, este encuentro también se llevaría a cabo sin la presencia del brasileño Raphina, días después de que la escuadra catalana se enfrente al Osasuna.

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