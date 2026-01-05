Los pitidos a Vinícius Júnior cuando fue sustituido en la victoria del Real Madrid

El partido entre el Real Madrid y el Real Betis dejó una goleada clara en el marcador, pero también volvió a poner en primer plano la delicada relación entre Vinícius Júnior y una parte de la afición del Bernabéu.



El extremo brasileño fue protagonista no solo por su rendimiento sobre el césped, sino por la reacción del público en el momento de su sustitución.

Vinícius partió como titular y volvió a ser una de las principales vías ofensivas del Real Madrid por el costado izquierdo. Encara, acelera y genera ventajas con facilidad, y durante buena parte del encuentro obligó a la defensa del Betis a redoblar esfuerzos para frenarle. Sin embargo, una vez más, le faltó acierto en los metros finales.

Pese a no ver puerta, el brasileño mostró una versión activa, participativa y comprometida con el juego colectivo, buscando constantemente el desborde y la profundidad. Aun así, su actuación quedó marcada por la ausencia de gol, una circunstancia que empieza a pesar en el análisis de su temporada.

El momento de la sustitución

Real Madrid V Real Betis Balompie - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En el minuto 77, Xabi Alonso decidió retirar del campo a Vinícius para dar entrada a Arda Güler. Fue entonces cuando el estadio volvió a dividirse. Mientras algunos aficionados reconocieron su esfuerzo con aplausos, otros sectores del Bernabéu respondieron con pitos, un gesto que ya se había repetido en el último compromiso liguero de 2025.

La expresión del jugador al abandonar el terreno de juego reflejó incomodidad y frustración, consciente de que atraviesa un momento complejo en su relación con la grada. No es un episodio aislado, sino una señal de un desgaste progresivo entre expectativas y rendimiento.

Respaldo del cuerpo técnico

Tras el encuentro, Xabi Alonso no dudó en salir en defensa de su futbolista. El técnico destacó su capacidad para desequilibrar, su insistencia y la importancia que tiene dentro del esquema del equipo, subrayando que su aportación va más allá de las cifras goleadoras.

El entrenador también transmitió un mensaje de confianza de cara a los próximos compromisos, convencido de que Vinícius será una pieza clave en los grandes objetivos de la temporada y de que sabrá gestionar la presión del entorno.

Sequía goleadora y ruido externo

Vinícius no marca desde comienzos de octubre, cuando firmó un doblete ante el Villarreal, y esa sequía coincide con un contexto cargado de incertidumbre fuera del campo. Su contrato con el Real Madrid se extiende hasta 2027, pero la renovación sigue sin cerrarse, alimentando el debate sobre su futuro.

Entre la exigencia del Bernabéu, las dudas contractuales y la necesidad de reencontrarse con el gol, Vinícius Júnior vive uno de los momentos más delicados desde que viste de blanco. Su talento no se discute, pero el desafío ahora pasa por transformar insistencia en cifras y silenciar un ruido que, por ahora, no termina de desaparecer.

