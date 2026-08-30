Los ‘pókers’ de Lionel Messi a lo largo de su carrera

Este sábado en el Nu Stadium, el Inter Miami se dio un verdadero festín, ya que exhibió, humilló y aplastó 7-1 al CF Montréal, guiado por su capitán, el argentino Lionel Messi, quien se encargó de aportar un ‘póker’ y una asistencia, sumado a los tantos del brasileño Carlos Casemiro, el uruguayo Luis Suárez y el colombiano Alexander Shaw.



Con estos cuatro tantos, La Pulga arribó a los 927 goles como profesional, acercándose poco a poco a la meta de los mil tantos. El rosarino, de 39 años de edad, celebró dos veces desde el tiro libre, aparte participó directamente en cinco de las siete anotaciones, sin dejar de lado que se erigió como líder de goleo del campeonato con 18 dianas.



Esta no es la primera vez que el campeón del mundo lleva a cabo un espectáculo similar, ya que también lo consiguió en distintas ocasiones vistiendo la casaca del Barcelona de España.



Aquí están todas las veces que Messi ha hecho ‘póker’ a lo largo de su carrera:

1. Champions League 2009-2010

Barcelona v Arsenal - UEFA Champions League | Shaun Botterill/GettyImages

En los cuartos de final del campeonato internacional, el Barcelona, con doblete del sueco Zlatan Ibrahimovic, igualó 2-2 con el Arsenal de Inglaterra en el choque de ida, celebrado en el Emirates Stadium.



Sin embargo, pocos hubieran esperado lo que venía para la vuelta. El Mesías se aventó un ‘póker’ en el Camp Nou poniendo dos dianas en el primer tiempo, consiguiendo el resto en el complemento, pese al tanto del danés Nicklas Bendtner para acercar a los Gunners. El global quedó 6-3.

2. LaLiga 2011-2012

FC Barcelona v Valencia CF - Liga BBVA | David Ramos/GettyImages

Dentro de la liga española, una vez más Lio salió a relucir, el 19 de febrero del 2012. El Valencia visitó al Barça y el argentino hizo su magia.



Los Murciélagos comenzaron ganando con un gol tempranero del argentino Pablo Piatti, pero el extremo logró la voltereta rápidamente al minuto 22 y 27. En el segundo lapso, celebró al 76’ y 85’, mientras Xavi Hernández cerró el 5-1 final.

3. LaLiga 2011-2012

FC Barcelona v RCD Espanyol - Liga BBVA | David Ramos/GettyImages

Por si no fuera suficiente, Messi repitió la dosis en la misma campaña, aunque ahora fue contra el Espanyol en el derbi de Barcelona, el 5 de mayo del 2012.



En lo que fue la despedida de Josep Guardiola del banquillo culé, el actual capitán del Inter Miami anotó dos de sus cuatro pirulos desde el manchón penal, llegando a 50 goles en aquella temporada.

4. LaLiga 2012-2013

FC Barcelona v CA Osasuna - La Liga | David Ramos/GettyImages

El jugador de La Albiceleste dejó la misma marca para la temporada siguiente. El 27 de enero del 2013, el Barça recibió en casa al Osasuna para doblegarlo 5-1. A los once minutos, el atacante sudamericano hizo su primera diana y unos minutos después apareció desde los once pasos. Pedro Rodríguez puso el tercero, pero el rosarino se encargó de darle forma al marcador final con otro doblete, para así marcar por once jornadas consecutivas dentro del torneo.

5. LaLiga 2017-2018

Barcelona v Eibar - La Liga | David Ramos/GettyImages

Un 19 de septiembre del 2017, con Ernesto Valverde en el banquillo, el Barcelona se encargó de aplastar 6-1 al Eibar. Además de los tantos del brasileño Paulinho Bezerra y Denis Suárez, La Pulga perforó las redes cuatro veces, una de ellas desde el manchón penal. En aquel campeonato, los culés fueron campeones.

Si bien esos han sido todos los partidos donde Messi ha logrado ‘póker’, también ha habido dos ocasiones en donde se despachó con una ‘manita’, es decir, con cinco anotaciones: contra el Bayer Leverkusen de Alemania en los octavos de final de la Champions League 2011-2012 tras una pizarra de 7-1 en la vuelta que dejó el global 10-1, además el 5 de junio del 2022, con la selección de Argentina, el veterano puso el 5-0 contra Estonia en calidad de amistoso.