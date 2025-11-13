Los posibles destinos de Nico Paz - rankeados

Probablemente hayas escuchado a tu comentarista deportivo o creador de contenido favorito lamentarse por la falta de figuras destacadas en el fútbol actual. Incluso puede que estés de acuerdo.

Si es así, suponemos que no has seguido de cerca al Como de Cesc Fàbregas. El equipo, que ascendió rápidamente a la Serie A, es una historia fascinante —a pesar de su poderío económico— y en el corazón de su éxito se encuentra un argentino carismático con el talento suficiente para devolverle la fe a cualquiera en el poder del individuo.

Nico Paz es una estrella en ciernes cuyo paso por el Como podría ser crucial para una brillante carrera en la élite del fútbol.

Como 1907 v Cagliari Calcio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El proyecto de Fàbregas junto al famoso lago es prometedor, pero seguramente es solo cuestión de tiempo que Paz vista los colores de un gigante europeo. Aquí te presentamos cinco posibles destinos para el talentoso mediocampista argentino, ordenados según la probabilidad de que el fichaje se concrete.

5. Tottenham

Tottenham Hotspur v AZ Alkmaar - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD3 | Visionhaus/GettyImages

En medio de su frenética búsqueda de inspiración creativa durante el verano, el Tottenham Hotspur coqueteó con la idea de fichar a Paz y, según se informa, le envió una oferta muy por debajo de la valoración del club italiano.



Tras admitir la derrota, los Spurs buscaron alternativas y finalmente se decantaron por el neerlandés Xavi Simons, cuyo talento hasta el momento solo ha dejado entrever destellos en el norte de Londres. Thomas Frank espera recuperar a Dejan Kulusevski de su lesión de rodilla a finales de este año y a James Maddison la próxima primavera.



Por lo tanto, si bien los Spurs han tenido dificultades con el balón durante la mayor parte de la etapa de Frank hasta ahora, la adquisición de otro mediapunta probablemente no sea una prioridad para el club en 2026. Paz seguramente también tendrá propuestas más atractivas.



Probabilidad: 2/10

4. Arsenal

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final | Ryan Pierse/GettyImages

Muchos aficionados del Arsenal aún no han perdonado a Cesc Fàbregas por lo que consideraron una traición. El centrocampista español floreció en las categorías inferiores del norte de Londres, donde Arsène Wenger le ayudó a convertirse en la estrella que llegó a ser.



Verlo marcharse al Barcelona, ​​el club de su infancia, dolió, pero fue su regreso a Londres a través del Chelsea lo que algunos consideraron imperdonable.



Sin embargo, si el técnico del Como consigue convencer a una de las futuras estrellas del fútbol para que se una al Arsenal en 2026, es posible que algunos se convenzan de la idea de volver a contar con el español.



La vinculación de Fàbregas con el Arsenal ha generado rumores sobre su posible fichaje por Paz, pero, al igual que el Tottenham, es poco probable que los Gunners prioricen a un jugador del perfil del joven de 21 años, teniendo en cuenta los jugadores que ya tienen en su plantilla.



Probabilidad: 4/10

3. Inter de Milán

FC Internazionale v SS Lazio - Serie A TIM | Marco Luzzani/GettyImages

El mediocampo del Inter ha sido durante mucho tiempo la envidia de todo el continente.



Simone Inzaghi logró que su centro del campo funcionara a un nivel excepcional durante toda su etapa, con una variedad de perfiles complementarios y técnicos que trabajaban en armonía para crear una fuerza imparable.



Si Paz no se decide por la opción más obvia en su próximo destino, podría preferir quedarse en Italia, donde se ha convertido rápidamente en un jugador muy querido. El mediocampo del Inter, ya veterano, necesita rejuvenecerse, y la llegada del croata Petar Sučić fue un paso en la dirección correcta.



Como era de esperar, Paz ha llamado la atención del astuto Beppe Marotta, pero el Inter lo tendrá difícil si quiere fichar a un talento que pueda revitalizar aún más su centro del campo con su habilidad para crear juego y su olfato goleador.



Probabilidad: 5/10

2. Chelsea

Chelsea v AC Milan - Pre-Season Friendly | Visionhaus/GettyImages

No debería sorprender que el Chelsea se haya sumado a la puja por Paz, pero esta directiva no ostenta la misma arrogancia que la de la era Abramovich.



Si quieren fichar al argentino el año que viene, los Blues tendrán que superar en astucia al club que tiene la última palabra sobre el futuro del jugador de 21 años. Hablaremos de ellos en un momento.



El interés del Chelsea es superficial por ahora, pero la intriga es comprensible. Dejaron pasar a un par de creadores de juego al final del mercado de verano y seguramente incorporarán a otro a sus filas para paliar la baja de Cole Palmer.



El equipo de Enzo Maresca se ha desenvuelto bastante bien sin su estrella lesionada esta temporada, con el italiano utilizando eficazmente a Enzo Fernández como un jugador que llega al área rival, a Andrey Santos más adelantado y a João Pedro en una posición más retrasada.



Ha encontrado soluciones, pero un jugador con talento natural para el centro del campo sería un refuerzo importante.



Probabilidad: 6/10

1. Real Madrid

Real Madrid CF v Manchester City: Quarter-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Visionhaus/GettyImages

Si bien la joven promesa de 21 años está atrayendo mucha atención, la presencia del Real Madrid ya ha disuadido a los clubes. Cuando el club español vendió a Paz al Como en 2024, al parecer añadió varias cláusulas que inevitablemente significan que el argentino terminará de vuelta en Madrid.



Supuestamente, tienen una cláusula de recompra por tan solo 9 millones de euros (10,4 millones de dólares), que vence en junio de 2026, así como el 50% de los derechos de reventa de Paz.



Todo apunta a que Paz regresará a Madrid el próximo verano, y es probable que el joven mediapunta le quite el puesto a Brahim Díaz en la plantilla de Xabi Alonso.



Su llegada dejaría a Alonso con tres de los jóvenes zurdos más talentosos del mundo a su disposición: Paz, junto a su compatriota Franco Mastantuono y Arda Güler.



Probabilidad: 9.5/10

