Los posibles dorsales de Alexander Isak en el Liverpool

El Liverpool consiguió a su hombre. La saga de fichajes del verano llega finalmente a su conclusión. Alexander Isak se dirige a los campeones de la Premier League.

Convencido de que su etapa en los Magpies había terminado, Isak ha comprometido relaciones en el noreste para aprobar el traspaso definitivo de su carrera. El Liverpool, que había visto rechazada una oferta de 110 millones de euros a comienzos del mercado, logró tener éxito con su segunda propuesta récord. Con 130 millones de euros, Isak está listo para convertirse en el tercer futbolista más caro de la historia.

Los ricos solo se hacen más ricos, con los Reds moviéndose a pesar del excelente arranque de Hugo Ekitiké en Anfield. Una victoria por 1–0 sobre el eterno subcampeón Arsenal les ha dado una ventaja temprana en la lucha por el título, y la incorporación del segundo máximo goleador de la Premier League la temporada pasada ha despertado temores de un posible campeón arrollador.

Sin embargo, antes de analizar el probable impacto de Isak en los actuales campeones, repasemos los posibles dorsales que podría vestir en Merseyside.

Historial de dorsales de Alexander Isak

FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-EVERTON | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Isak ha tenido una predilección por el dorsal número 14 a lo largo de su carrera profesional, usándolo en el AIK, el Borussia Dortmund y el Newcastle United.

El delantero comenzó usando los dorsales 30 y 36 en su club de infancia, el AIK, antes de unirse al Dortmund en 2017. Finalmente, su carrera en la región del Ruhr no prosperó y, tras una cesión al Willem II en la temporada 2018–19, donde vistió el número 9, Isak fichó por la Real Sociedad.

En San Sebastián se mantuvo con el número 19 durante sus tres años allí. Con la selección nacional, el nuevo goleador del Liverpool ha llevado principalmente el codiciado número 9, aunque también ha lucido los dorsales 8, 10, 11, 14 y 15 representando a su país.

Los números disponibles en el Liverpool

Preston North End v Liverpool - Pre-Season Friendly | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Federico Chiesa ocupa actualmente el dorsal preferido de Isak, el número 14, y el italiano ha demostrado su valor saliendo desde el banquillo en el inicio de su segunda temporada. Sin embargo, la llegada del sueco limitará su influencia de aquí en adelante.

Es bastante obvio hacia dónde se dirigirá Isak en cuanto al dorsal en Merseyside, después de que Darwin Núñez dejara libre el número 9 a principios de este verano al marcharse a la Saudi Pro League. Con Ekitiké quedándose con el 22, muchos sospechaban que el club estaba esperando a Isak para suceder al caótico uruguayo y convertirse en la nueva estrella en vestir el 9 en Anfield.

También están disponibles los dorsales 16, 20, 21, 23, 24, 27 y 29. Quizás Marc Guéhi se quede con alguno de esos en su lugar.

