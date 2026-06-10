Los posibles reemplazos para Jonathan dos Santos tras su salida del América

Como se informó en este espacio, el tiempo de Jonathan dos Santos dentro del América ha terminado una vez que André Jardine dejó el club. La gerencia del cuadro del nido de Coapa entendió que no hay más razones deportivas para mantener al veterano dentro de la plantilla.

Ahora, llega el tiempo de buscarle un reemplazo a quien fue una pieza clave dentro del América que ganó tres Liga MX de forma consecutiva. Esto no será sencillo pues el mercado hoy mismo no va sobrado de opciones. A pesar de ello, la gerencia de la mano con el nuevo entrenador Guillermo Almada, ya tienen detectados tres nombres para el verano.

LOS CANDIDATOS PARA TOMAR SU LUGAR 🦅



La salida de Jonathan Dos Santos obliga al América a mover piezas y buscar un nuevo líder para el mediocampo.



👀 Son tres nombres que suenan para reforzar la zona más afectada tras la despedida de Jona.



¿A quién te gustaría como azulcrema? pic.twitter.com/NDaWvAiDef — Futbol Total (@futboltotal) June 10, 2026

1. Luis Chávez

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

Luis en un jugador cien por ciento del gusto de Almada. El técnico y el mexicano lo ganaron todo cuanto estuvieron juntos en el Pachuca, equipo del cual además, el mediocentro era el capitán. Luego de la Copa del Mundo Chávez valora su retorno a la Liga MX y en Coapa ya le tienen en la mira.

2. Fernando Gorriarán

Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: Final | Manuel Velasquez/GettyImages

Otro soldado de Guillermo. El charrúa fue clave en el Santos de Almada que llegó a una final de la Liga MX, misma que perdieron en contra de Cruz Azul. Fernando no vive su mejor etapa con Tigres y no se descarta un cambio de aires para partir desde en un gran como lo es el América.

3. Denzell García

FC Juarez v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Su llegada a Chivas se ha caído al cien por ciento. Siendo el caso, el mexicano se mantiene como uno de los nombres más atractivos de la Liga MX para el verano. Cabe señalar que a diferencia de los antes mencionados, Denzell es una opción mucho más promovida por la dirección deportiva que por el propio Almada. El técnico no ha tenido trato directo con el jugador a nivel de cancha.