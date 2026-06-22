Los posibles rivales de Argentina en 16vos de final del Mundial 2026

Argentina pide pista en el Mundial 2026: tras aplastar 3-0 a Argelia, le ganó 2-0 a Austria en Dallas con un golazo de Leo Messi, que venía de malograr un penal, y se metió en los 16avos de final de la Copa del Mundo. Además, el capitán alcanzó los 17 goles en Mundiales para superar a Miroslav Klose y quedar como el máximo anotador histórico de esta competencia.

Los dirigidos por Lionel Scaloni cerrarán contra Jordania su participación en el grupo J de la máxima cita, donde con con el pasaje ya en el bolsillo buscarán asegurarse el primer lugar de la zona para jugar contra el segundo del grupo H, que tiene a España como cabeza de grupo.

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Omar Vega/GettyImages

El encuentro entre los vigentes campeones del mundo y Jordania se disputará en el AT&T Stadium de Dallas y definirá las posiciones finales del grupo J. Los asiáticos perdieron en el debut con Austria y enfrentarán este lunes por la noche a Argelia para llegar con chances a la última fecha.

A la espera de que se desarrolle el resto de la segunda jornada, estos son cinco posibles rivales para Argentina en 16avos de final.

1. Uruguay

Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Carmen Mandato - FIFA/GettyImages

A esta hora, el rival de Argentina sería Uruguay, que quedó segundo de la tabla de posiciones por el desempate olímpico: tanto los Charrúas como Cabo Verde tienen dos puntos, mientras que España tiene cuatro y Arabia Saudita solo uno.



La última vez que se cruzaron en una Copa del Mundo fue en octavos de final de 1986, cuando los dirigidos por Carlos Salvador Bilardo ganaron 1-0 por los octavos de final de la edición, que posteriormente iban a terminar ganando.

2. España

Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

Sería raro que España termine segunda en el grupo, pero matemáticamente existe la chance y se trataría de una final anticipada, que además le daría lugar al duelo que nos quedamos con las ganas de ver con la trunca Finalissima.



Solamente se vieron las caras una vez en el máximo escenario, en la edición 1966 con triunfo argentino por 2-1.

3. Cabo Verde

Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Alex Slitz/GettyImages

Absolutamente nadie le quita la ilusión a Vozinha y compañía: empataron contra España y Uruguay, y llegan con chances de ganar el grupo a la última jornada contra Arabia Saudita.

4. Arabia Saudita

SOCCER: JUN 15 FIFA World Cup 26 Group H - Saudi Arabia vs Uruguay | Icon Sportswire/GettyImages

Contra Uruguay demostraron ser un hueso duro de roer, mientras que contra España estuvieron totalmente desdibujados y perdieron por goleada.



Tienen historial con Argentina y están sorprendentemente arriba, con la victoria por 2-1 en el debut de ambos en Qatar 2022.