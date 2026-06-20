Los posibles rivales de Brasil en los 16avos de final del Mundial 2026

El viernes 19 de junio del 2026, la selección de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, golearon 3-0 al conjunto de Haití en el partido correspondiente a la jornada número dos por el Grupo C en el Mundial 2026.

Tomando en cuenta que los brasileños arrancaron la competencia con un empate de 1-1 ante la selección de Marruecos, el triunfo el día de hoy resultaba una verdadera obligación para la escuadra pentacampeona del mundo, puesto que cualquier otro resultado complicaría severamente su boleto a los 16avos de final.

Con este resultado, no obstante, la selección de Brasil prácticamente ha asegurado su pase a la siguiente ronda, ya sea como líder de su grupo, como segundo y o incluso como uno de los mejores terceros lugares, aunque claro que este último escenario es el que los brasileños menos desean.

Con todos los cambios que han habido en el Mundial 2026, muchos aficionados aún no comprenden del todo cómo se definen las llaves de los 16avos de final. A través de este artículo, entendiendo que aún falta una jornada por disputarse, te explicamos quiénes podrían ser los rivales de Brasil en la siguiente ronda por el campeonato.

Si la selección de Brasil gana su grupo, sus posibles rivales serían los terceros lugares de los siguientes grupos:

Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

Grupo E: Ecuador o Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón o Túnez.

Grupo I: Senegal o Irak.

Grupo J: Jordania o Argelia.

Grupo K: Portugal, RD Congo o Uzbekistán.

Si la selección de Brasil acaba como segundo de su grupo, sus posibles rivales serían los segundos lugares del Grupo F, el cual está conformado por las siguientes selecciones:

Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Si la selección de Brasil acaba como uno de los mejores terceros lugares, sus posibles rivales serían:

Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

Ganador del Grupo E: Alemania o Costa de Marfil.

Ganador del Grupo F: Suecia, Japón o Países Bajos.

Ganador del Grupo I: Noruega o Francia.

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