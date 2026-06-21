Los posibles rivales de España en 16avos de final del Mundial 2026

La selección de España y la selección de Arabia Saudita abrieron la Jornada 2 del Grupo H en la Copa del Mundo 2026.

Los campeones del mundo en Sudáfrica 2010 cumplieron su tarea y vapulearon al combinado saudí en el Estadio Atlanta por marcador de 4-0 con anotaciones de Lamine Yamal, un doblete de Mikel Oyarzabal y un autogol de Hassan Tambakti con lo que prácticamente han asegurado su lugar en la siguiente ronda.

🏁 ¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢𝗢𝗢𝗢!!



Gran victoria de nuestra @SEFutbol en el segundo partido de esta #CopaMundialFIFA.



⚽️ Goles de Lamine Yamal, Oyarzabal (x2) y Cucurella.



🇪🇸 🆚 🇸🇦 | 4-0 | 90+9’ #VamosEspaña pic.twitter.com/IDKUUlRJHX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 21, 2026

De esa manera, parcialmente son líderes de grupo a la espera de lo que hagan las naciones de Uruguay y Cabo Verde que se enfrentan esta misma tarde en el Estadio Miami.

Sin embargo, aún están por definirse las posiciones en el grupo a la espera del término de la Jornada 2 y el último juego de la fase de grupos.

Por lo tanto, a continuación, planteamos los escenarios y posibles rivales del cuadro de Luis de la Fuente en los dieciseisavos de final.

Los rivales que podría enfrentar España en 16avos de final

Austria podría ser rival de España en 16avos | Matt McNulty - FIFA/GettyImages

Una vez terminado el partido, los posibles rivales de España en dieciseisavos (ronda de 32) salen del Grupo J.

En el cuadro oficial del Mundial 2026, el primero del Grupo H se cruza con el segundo del Grupo J, y el segundo del Grupo H se cruza con el primero del Grupo J.

Por lo tanto, el rival de España saldrá del Grupo J y ese rival dependerá de la posición de España y viceversa.

Estos son los diferentes escenarios para España:

Si España termina primero del Grupo H jugaría contra el segundo del Grupo J. Con la tabla actual, el cruce provisional sería España vs Austria.

Posibles rivales: Austria, Argentina, Jordania o Argelia (dependiendo de cómo termine el Grupo J).

Si España termina segundo del Grupo H jugaría contra el primero del Grupo J. Con la clasificación provisional, ese rival sería Argentina

Posibles rivales: también salen de ese grupo, pero en este caso sería quien acabe líder.