Estados Unidos viene siendo una de las animadoras del Mundial 2026: aplastó 4-1 a Paraguay en la primera jornada y venció por 2-0 a Australia con un grandísimo rendimiento en el duelo disputado este viernes en Seattle.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino cerrarán contra Turquía su participación en el grupo D de la Copa del Mundo, donde con con el pasaje ya en el bolsillo buscarán asegurarse el primer lugar de la zona para jugar contra alguno de los mejores terceros.

USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026 | Alex Grimm/GettyImages

El encuentro entre norteamericanos y europeos se jugará en el imponente SoFi Stadium de Inglewood, suburbio de Los Ángeles. Los turcos vienen de perder en el debut y buscarán recuperarse contra una debilitada Paraguay.

A la espera de que se desarrolle el resto de la segunda jornada, estos son cinco posibles rivales para Estados Unidos en 16avos de final.

1. Bosnia y Herzegovina

Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026 | Matt McNulty - FIFA/GettyImages

A esta hora, el rival de Estados Unidos sería Bosnia y Herzegovina: tienen un punto por el empate ante Canadá en el estreno y vienen de caer 4-1 ante Suiza en la segunda jornada. Contra Qatar, en la última, buscarán asegurar el pasaje.

2. Ecuador

Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

Comparten grupo con Alemania, Costa de Marfil y Curazao, siendo este una de las zonas más complejas y parejas del Mundial. Perdieron sobre la hora contra los africanos y van contra los europeos en la segunda jornada de la fase de grupos. De momento, están terceros y podrían ser rivales del combinado norteamericano.

3. Países Bajos

Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

Japón sorprendió sacándole un empate a la Naranja Mecánica y, a esta hora, están terceros. Jugarán su segundo partido contra Suecia este sábado con la ilusión de acomodarse en la tabla.

4. Senegal

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

Debutaron contra Francia y perdieron 3-1, mayoritariamente por la potencia individual de Kylian Mbappé: jugaron un excelente primer tiempo, donde tuvieron las dos más claras del partido antes del descanso. Se disputarán el segundo puesto contra la Noruega de Erling Haaland.

5. Jordania

Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Perdieron en el estreno contra Austria, aunque plantaron cara y vendieron costosa la derrota. Ahora irán contra la herida Argelia, que viene de recibir un hattrick del mítico Leo Messi. Se ilusionan con pasar.