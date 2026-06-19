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Sports Illustrated

Los posibles rivales de Estados Unidos en 16vos de final del Mundial 2026

Los dirigidos por Mauricio Pochettino sacaron pasaje a la instancia de mata-mata y empiezan a ver a sus posibles contrincantes.
Bruno Pernigotti|
USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026
USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

Estados Unidos viene siendo una de las animadoras del Mundial 2026: aplastó 4-1 a Paraguay en la primera jornada y venció por 2-0 a Australia con un grandísimo rendimiento en el duelo disputado este viernes en Seattle.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino cerrarán contra Turquía su participación en el grupo D de la Copa del Mundo, donde con con el pasaje ya en el bolsillo buscarán asegurarse el primer lugar de la zona para jugar contra alguno de los mejores terceros.

Mauricio Pochettino
USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026 | Alex Grimm/GettyImages

El encuentro entre norteamericanos y europeos se jugará en el imponente SoFi Stadium de Inglewood, suburbio de Los Ángeles. Los turcos vienen de perder en el debut y buscarán recuperarse contra una debilitada Paraguay.

A la espera de que se desarrolle el resto de la segunda jornada, estos son cinco posibles rivales para Estados Unidos en 16avos de final.

1. Bosnia y Herzegovina

Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026
Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026 | Matt McNulty - FIFA/GettyImages

A esta hora, el rival de Estados Unidos sería Bosnia y Herzegovina: tienen un punto por el empate ante Canadá en el estreno y vienen de caer 4-1 ante Suiza en la segunda jornada. Contra Qatar, en la última, buscarán asegurar el pasaje.

2. Ecuador

Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026
Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

Comparten grupo con Alemania, Costa de Marfil y Curazao, siendo este una de las zonas más complejas y parejas del Mundial. Perdieron sobre la hora contra los africanos y van contra los europeos en la segunda jornada de la fase de grupos. De momento, están terceros y podrían ser rivales del combinado norteamericano.

3. Países Bajos

Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026
Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

Japón sorprendió sacándole un empate a la Naranja Mecánica y, a esta hora, están terceros. Jugarán su segundo partido contra Suecia este sábado con la ilusión de acomodarse en la tabla.

4. Senegal

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026
France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

Debutaron contra Francia y perdieron 3-1, mayoritariamente por la potencia individual de Kylian Mbappé: jugaron un excelente primer tiempo, donde tuvieron las dos más claras del partido antes del descanso. Se disputarán el segundo puesto contra la Noruega de Erling Haaland.

5. Jordania

Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026
Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Perdieron en el estreno contra Austria, aunque plantaron cara y vendieron costosa la derrota. Ahora irán contra la herida Argelia, que viene de recibir un hattrick del mítico Leo Messi. Se ilusionan con pasar.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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