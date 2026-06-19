La selección de México cumplió con lo esperado y está calificada a los dieciseisavos de final al hacer seis puntos en su respectivo sector.



El Tricolor venció 2-0 a Sudáfrica en su debut y este jueves le pegó a Corea del Sur por la mínima de Luis Romo, quedando al frente del Grupo A, mientras los Tigres del Oriente son segundos con tres puntos. Ya en el caso de República Checa, tiene una unidad, lo mismo que los Bafana Bafana, que van últimos debido a que tiene peor diferencia de goles. Los surcoreanos apuntan para acompañar al combinado azteca en la próxima ronda, así que los checos y los sudafricanos tratarán de quedar como uno de los mejores terceros para no despedirse tan rápido del torneo.



Es verdad que Corea del Sur aún podría arrebatarle el sitio de honor a México siempre y cuando gane y el anfitrión caiga por dos goles, sin embargo, luce complicado que los pupilos de Javier Aguirre no saquen un resultado provechoso contra los checos, quienes han mostrado varias falencias en su aparato defensivo.



De cualquier forma, como todavía quedan por delante dos jornadas de la Fase de Grupos, es difícil predecir quién será el próximo rival del Tricolor en los dieciseisavos de final, ya que hay muchas opciones, siempre y cuando se mantenga en la punta del Grupo A.

¿Cuáles serían los posibles rivales de México en los dieciseisavos de final?

El cuadro azteca tiene pactado enfrentarse contra uno de los mejores terceros lugares de la contienda, recordando que para este nuevo formato, no sólo avanzan los dos mejores de cada sector, sino que ocho de los doce terceros estarán también en la fase final gracias al incremento de equipos, que pasó de 32 a 48.



Una de las opciones es medirse al tercer lugar del Grupo C, que en estos momentos sería Brasil, la cual tiene un punto tras su amargo empate contra la discreta Haití. Enfrentarse a los haitianos es otra opción, además de Escocia o Marruecos. Cualquiera de ellos sería un contrincante complejo.

Vinicius Junior marcó con Brasil frente a Marruecos | NurPhoto/GettyImages

También está la posibilidad de enfrentarse al tercer lugar del Grupo E: Ecuador si la fase de grupos culminara en estos instantes. No obstante, también podría haber una tremenda sorpresa y el rival podría salir de Alemania, Costa de Marfil o la debutante Curazao.



La otra realidad es el Grupo F: Suecia, Japón, Países Bajos y Túnez, uno de los Grupos de la Muerte. Si todo acabara ahora, El Tricolor tendría un nuevo enfrentamiento con La Naranja Mecánica, tal como ocurrió en los octavos de final de Brasil 2014. Todos ellos representarían un verdadero dolor de cabeza, ya que han mostrado buen fútbol.

Virgil van Dijk y Países Bajos igualaron con Japón | Michael Steele/GettyImages

Asimismo, El Vasco Aguirre y compañía podría chocar contra el tercer lugar de Grupo H. Contra todo pronóstico, España sería el contrincante actualmente, pero en dicho sector todos tienen un punto, es decir, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, esta última aguantando el cero contra La Furia Roja arrojando toda una sorpresa.

España no pudo superar a la debutante Cabo Verde | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

Por último, existe la probabilidad de medirse al tercer lugar del Grupo I, que también tiene a varios pesos pesados. Noruega, Francia, Senegal e Irak lo conforman, pero por ahora los Leones de la Teranga serían el posible rival de México, teniendo cero unidades tras acabar la primera fecha.