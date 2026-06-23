Los posibles rivales de Portugal en los 16vos de final tras el triunfo 5-0 ante Uzbekistán

Después de su bochornoso debut en la Jornada 1 de la Copa del Mundo 2026 frente a la selección de República del Congo en donde igualaron a un gol, la selección de Portugal pudo quitarse la presión de encima al golear 5-0 a la selección de Uzbekistán con un doblete de su capitán y goleador Cristiano Ronaldo.

Con dos anotaciones del cinco veces Balón de Oro, un tanto más de Nunu Mnedes y Rafael Leao, así como un autogol de Nematov, el cuadro luso consiguió sus primeras tres unidades y aspira a avanzar a la ronda de 32 como primero del Grupo K.

A 5️⃣ star Portugal performance! #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026

Los posibles rivales de Portugal en los 16avos de final del Mundial 2026

Si Portugal termina primero del Grupo K

En este caso, los lusos se cruzarían con uno de los mejores terceros de estos grupos:

Grupo D, E, I, J y L

Con la clasificación actual, esos terceros provisionales serían:

Paraguay (Grupo D)

Ecuador (Grupo E)

Senegal (Grupo I)

Argelia (Grupo J)

Panamá (Grupo L)

Si Portugal termina segundo del Grupo K

En este escenario, los de Martínez jugarían contra el segundo del Grupo L, que integran Inglaterra, Ghana, Panamá y Croacia

Parcialmente el segundo lugar del Grupo L es Ghana, aunque hoy se están jugando la segunda fecha de esta zona y todo puede cambiar.