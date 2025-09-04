Los pósteres de las ciudades para el Mundial 2026 - rankeados

A lo largo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA y otros eventos deportivos globales, los pósteres se han convertido en piezas de colección icónicas para los aficionados, organizadores y cualquier persona involucrada.

Para un Mundial, a menudo existe un único póster principal que encapsula todo el torneo, mientras que los Juegos Olímpicos suelen tener uno principal, complementado por adaptaciones para cada deporte. Sin embargo, la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, presenta un enfoque novedoso, revelando pósteres para cada una de las 16 ciudades sede.

Muchos de estos carteles se han convertido en obras de arte deportivas icónicas con el paso del tiempo, y el torneo de 2026 sin duda ofrecerá algunos que estarán a la altura, además del póster oficial del torneo, que aún no se ha anunciado.

Pero, ¿qué ciudades perfeccionaron su póster para el Mundial y cuáles dejaron algo que desear?

En Sports Illustrated analizamos cada uno de ellos.

14. Boston

Boston's poster for FIFA World Cup 2026 | Courtesy of FIFA World Cup 2026

Con un inmenso detalle que resalta varias piezas de la historia de Boston (incluyendo el Motín del té, las langostas y otra iconografía de Massachusetts), el póster es bastante recargado y puede que no encaje en todos los entornos. Al mismo tiempo, el Mundial es, claramente, fútbol y mucha diversión. ¿Era necesario un balón estilo clipart en este y en muchos otros de los pósteres?

13. Miami

Miami's poster for the 2026 World Cup tournament | Courtesy of FIFA World Cup

Siendo una de las ciudades más vibrantes de Estados Unidos, Miami tiene mucho más que flamencos y fútbol, por mucho que la garza se haya convertido en un emblema bajo la era de Lionel Messi en el Inter Miami CF. Aunque el balón presenta algunos de esos aspectos, el póster en general deja un poco que desear.

12. San Francisco

San Fransisco and the Bay Area's poster for the 2026 FIFA World Cup | Courtesy of FIFA World Cup

Presentando el puente Golden Gate y un gran balón de fútbol, la iconografía mundialista de San Francisco bien podría coincidir con la de un campamento de fútbol juvenil de la zona. Por mucho que el puente sea una característica que define a la ciudad, seguramente había otras opciones con un poco más de imaginación.

11. Atlanta

Atlanta went with over 20 peaches on their poster for FIFA World Cup 2026 | Courtesy of FIFA World Cup

El póster de Atlanta es, ciertamente, muy "durazno" y bastante colorido. Sin embargo, ¿qué sentido tiene destacar un sistema de metro, cuando la mayoría de las grandes ciudades tienen uno? Tiene una personalidad clara y es audaz, pero no proyecta la identidad de "Atlanta", más allá de los duraznos y el horizonte de la ciudad, si es que uno está familiarizado con él.

10. Los Ángeles

LA featured a sunset in its poster for FIFA World Cup 2026 | Courtesy of FIFA World Cup

Los videojuegos de "Grand Theft Auto" son fantásticos, pero ¿tenía el póster del Mundial para LA que parecerse a la portada de esa saga? Dada la vitalidad y diversidad de lo que Los Ángeles y sus alrededores tienen para ofrecer, un balón de fútbol siendo pateado hacia el skyline parece un poco decepcionante. Está bien hecho, pero podría haber tenido algo más.

9. Houston

Houston's out of this world crack at a FIFA world Cup 2026 poster | Courtesy of FIFA World Cup

Mi primera pregunta es, ¿cómo se puede dominar un balón en el espacio si nunca baja? Houston ejecutó perfectamente esta idea y los colores son fantásticos, pero es bastante más animado que muchos de los pósteres que han pasado a la historia como excepcionales. Para ser un esfuerzo centrado en el espacio, está bien, pero ciertamente no es algo de otro mundo.

8. Philadelphia

Philadelphia's poster for FIFA World Cup 2026 | Courtesy of FIFA World Cup

Es sobrio y, sin duda, americano. En muchos sentidos, Filadelfia encaja con la ciudad donde se firmó la Declaración de Independencia, pero no ofrece demasiado en términos de resumir la energía de la ciudad. No hay nada malo per se, pero su falta de detalle —y el uso de tres balones de fútbol— deja mucho que desear.

7. Vancouver

Vancouver highlighted Indigenous art in its 2026 FIFA World Cup poster | Courtesy of FIFA World Cup

Una de las dos sedes en Canadá, la ciudad de Vancouver tiene majestuosas montañas que descienden hasta el océano Pacífico y una inmensa belleza natural. Sin embargo, la falta de color en el póster no ayuda a resaltar la identidad de la ciudad, tanto como podría si los espacios en blanco se hubieran llenado más.

No obstante, el diseño destaca a los pueblos indígenas locales, las naciones Musqueam, Tsleil-Watuth y Squamish, que han sido una parte clave de la cultura de la zona.

Tener su arte en el cartel es otro paso valioso en los esfuerzos de Canadá por seguir incluyendo las voces indígenas en muchos aspectos de la vida cotidiana.

6. Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey

Mexico's World Cup posters are the most vibrant of all and relate to each other | Courtesy of FIFA World Cup

México tuvo algunos de los pósteres mundialistas minimalistas más icónicos en 1970, y para 2026 han tomado el camino exactamente opuesto, con propuestas vibrantes que entrelazan a las tres ciudades sede.

Si bien tienen colores vivos y son claramente modernos, no desentonarían en ningún lugar y realmente ofrecen una iconografía detallada de los activos clave de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, manteniendo al mismo tiempo el compromiso con un esfuerzo de organización unificado.

5. Kansas City

Kansas City's design for their FIFA World Cup 2026 poster | Courtesy of FIFA World Cup

Con una historia contada a través de un diseño de bufanda, el póster de Kansas City acertó no solo al incorporar una pieza tradicional de la iconografía del fútbol, sino también la identidad futbolística de la ciudad a través del Sporting Kansas City.

El póster también destaca a la gente y las historias que componen la ciudad, un enfoque único en comparación con las interpretaciones centradas en paisajes y ciudades de otros diseños.

4. Nueva York/Nueva Jersey

The poster for New York and New Jersey at FIFA World Cup 2026 | Courtesy of FIFA World Cup

La Estatua de la Libertad es, sin duda, un ícono de Nueva York, y esta es una de las pocas veces que el ícono del balón de fútbol encaja bien. Aunque se podría argumentar que el torneo se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y que el póster debería haber representado a ese estado, está claro que la FIFA quiere que muchos piensen que la final del Mundial será en la ciudad de Nueva York.

El diseño es lo suficientemente clásico como para evocar una sensación vintage, pero también añade un toque moderno, al tiempo que resalta la pieza más icónica de Nueva York y una identidad claramente estadounidense, aunque la Estatua de la Libertad fuera un regalo de Francia.

3. Dallas

The Dallas poster for FIFA World Cup 2026 | Courtesy of FIFA World Cup

De todos los pósteres, este no solo encaja a la perfección con la identidad y los estereotipos de la ciudad, sino que tampoco desentonaría en ningún bar o habitación. El póster de Dallas tiene un toque clásico de Hollywood y se asemeja al cartel de una vieja película del Oeste, al tiempo que incorpora el fútbol bastante bien.

Sin embargo, podría haber quedado más alto con un guiño a las otras culturas que componen la ciudad, especialmente la comunidad latina, que queda sin representación, lo cual es una omisión considerable cuando se trata de la Copa del Mundo.

2. Toronto

Toronto's FIFA World Cup poster for nexrt summer's tournament | Courtesy of FIFA World Cup

Siendo una de las ciudades más multiculturales del mundo, el póster de Toronto, diseñado por Dave Murray, acierta en todos los aspectos. Es espectacular a primera vista, con otros detalles que aparecen cuanto más lo miras.

Murray ya ha diseñado obras de arte similares para la NHL y otras propiedades deportivas, e incluyó varios elementos del paisaje urbano y la cultura de Toronto.

En la parte inferior, hay un contorno de la orilla del lago Ontario, mientras que las letras en el fondo deletrean "Toronto", encajan perfectamente en el diseño.

La hoja de arce en el uniforme del jugador añade un toque canadiense perfecto, coronando un póster excepcionalmente diseñado para los primeros partidos de un Mundial masculino que se jugarán en Canadá.

1. Seattle

Seattle's poster for FIFA World Cup 2026 is among the best | Courtesy of FIFA World Cup

Diseñado por Shogo Ota, el póster del Mundial de Seattle encarna perfectamente la belleza natural de la ciudad, incorporando estilos artísticos e iconografía atractivos, complementados con una paleta de colores vibrante que juega con el "rave green" (verde intenso) del equipo local, el Seattle Sounders FC.

Si bien la inclusión del balón de fútbol no era del todo necesaria, distrae menos que en otros pósteres, con la cola de ballena y la montaña encajando a la perfección como elementos principales del diseño general.