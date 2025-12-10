Los precios para el duelo entre México y Portugal

La reapertura del Estadio Azteca ya comienza a tomar forma y lo hace con cifras que no pasan desapercibidas. Este martes fueron revelados los precios oficiales para el duelo entre México y Portugal, encuentro que marcará una nueva etapa para el histórico inmueble de Santa Úrsula tras su remodelación.

El atractivo principal del partido es evidente: Cristiano Ronaldo. El llamado “efecto CR7” ha impactado de forma directa en la estructura de precios, elevando los costos a niveles que reflejan la magnitud mediática y comercial del atacante portugués, quien volverá a presentarse en territorio mexicano con su selección.

El boleto más caro: 9 mil pesos

De acuerdo con la información difundida, el boleto más accesible tiene un precio de 500 pesos mexicanos. Dichas localidades se encuentran ubicadas en la parte más alta del estadio, zonas tradicionalmente populares que permiten el acceso a un mayor número de aficionados al evento inaugural del renovado coloso capitalino.

En el extremo opuesto del abanico de precios aparece el boleto más elevado, con un costo de 9,000 pesos. Se trata de una entrada premium, situada prácticamente a ras de campo, pensada para una experiencia de alto nivel que busca combinar cercanía con el espectáculo y una serie de comodidades adicionales.



Dentro de estos boletos premium se incluyen servicios especiales, entre ellos accesos diferenciados, atención personalizada y facilidades logísticas como traslados adaptados. La reapertura del Estadio Azteca apunta así no solo a modernizar su infraestructura, sino también a diversificar el tipo de experiencias que ofrece a los asistentes.

El duelo entre México y Portugal no es un partido cualquiera. Representa el regreso del fútbol internacional al Azteca, escenario que históricamente ha sido símbolo del balompié mundial y que ahora busca posicionarse nuevamente como referente de primer nivel rumbo a los grandes eventos que se avecinan.

La venta de entradas comenzará este miércoles con la apertura de su primera fase. Se espera una alta demanda desde las primeras horas, impulsada tanto por el interés deportivo del encuentro como por el componente histórico que significa asistir al primer partido en el estadio renovado.