No ha sido el arranque de año que soñaron los aficionados del Chelsea, que se despertaron con la noticia de que el entrenador Enzo Maresca ha dejado su puesto en Stamford Bridge.

Las tensiones tras bastidores han llegado a un nivel tan insostenible que se cree que Maresca quería irse del Chelsea , cansado de trabajar bajo la estructura actual.

La marcha de Maresca deja al Chelsea en la necesidad de buscar un quinto entrenador permanente del reinado de los BlueCo. El equipo asumió el mando en 2022 y no tardó en despedir a Thomas Tuchel, pero ni Graham Potter ni Mauricio Pochettino lograron satisfacer a quienes mandaban en Stamford Bridge.

Los principales candidatos a reemplazar a Maresca en el banquillo del Chelsea-rankeados

1. Oliver Glasner

Crystal Palace v Tottenham Hotspur - Premier League - Selhurst Park | Jordan Pettitt - PA Images/GettyImages

El Chelsea es un conocido admirador del trabajo de Oliver Glasner en Crystal Palace (¿cómo no serlo?) y podría intentar adelantarse a sus otros pretendientes con una oferta de trabajo este invierno.



Glasner está en los últimos seis meses de su contrato con el Palace y, aunque no existe un sistema para concretar un cambio de entrenador en verano, es algo que podría negociarse. Después de todo, no se espera que Glasner firme una extensión y podría marcharse al final de la temporada de todos modos.





2. Liam Rosenior

Aberdeen v Strasbourg | Ross Parker - SNS Group/GettyImages

Quizás el nombramiento más probable aquí es el del hombre que ha sido catalogado como el "plan de contingencia" del Chelsea en un puñado de informes, Liam Rosenior del equipo hermano Estrasburgo.



Designado por el equipo de la Ligue 1 en julio del año pasado, sería una exageración decir que Rosenior ha sido preparado según la imagen de BlueCo, pero los que toman las decisiones en los dos clubes creen claramente que el ex entrenador del Hull City tiene algo que vale la pena entusiasmar y convencerlo de trabajar en la divisiva estructura del Chelsea debería, en el papel, resultar bastante simple.

3. Cesc Fábregas

AS Roma v Como 1907 - Serie A | Ivan Romano/GettyImages

Una opción popular entre los fanáticos del Chelsea sería el nombramiento del ex favorito de los Blues, Cesc Fàbregas, quien continúa demostrando su pedigrí como entrenador con los recién llegados a la Serie A, Como.



Al igual que Rosenior, Fàbregas aporta una evidente inexperiencia, pero eso no parece interesar a los dueños del Chelsea. Al fin y al cabo, Maresca solo tenía 67 partidos cuando le ofrecieron el puesto en el Chelsea; Fàbregas comienza 2026 con 57.

4. Andoni Iraola

Chelsea v Bournemouth - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Las acciones de Andoni Iraola como entrenador están cayendo después de un período brillante al mando del Bournemouth, lo que hace que este sea un momento oportuno para cerrar un trato.



Tras su llegada en 2023, Iraola convirtió inmediatamente al Bournemouth, de ser un blanco fácil para el descenso, en un auténtico ruido en la mitad superior de la tabla. Las cosas no han ido bien este año, pero es innegable su capacidad para ganar partidos en la Premier League cuando las cosas van bien.

5. Roberto De Zerbi

FBL-FRA-CUP-BOURG-EN-BRESSE-MARSEILLE | ALEX MARTIN/GettyImages

Si el Chelsea no hubiera contratado a Maresca en 2024, varios informes sugieren que habría sido Roberto De Zerbi quien habría aterrizado en el banquillo de Stamford Bridge.



El aprecio por el italiano es alto en Stamford Bridge después del impresionante trabajo de De Zerbi con Brighton & Hove Albion (la verdadera inspiración detrás de casi todos los movimientos detrás de escena en Chelsea) y su período actual con Marsella también ha llamado la atención.





6. Xavi

FIFA World Cup 2026 Official Draw - Interviews with Legends | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Xavi se encuentra en una zona intermedia entre un director de proyecto y un ganador indiscutible. Aquí tenemos a un jugador excepcional con poco más de 200 partidos como entrenador, casi la mitad de ellos en Catar con el Al Sadd, pero también a un exentrenador del Barcelona que, casualmente, ganó la Liga 2022-23.



El técnico de 45 años lleva sin trabajo desde el verano de 2024, tras dejar su puesto en Cataluña debido a las complicaciones que conlleva ser entrenador del Barça. Está disponible de inmediato y podría estar interesado en uno de los puestos más importantes de la Premier League.



Lo que hace tan atractivo a Xavi es su historial con jugadores jóvenes, algo de gran importancia para el Chelsea. Fue con Xavi que Lamine Yamal dio el salto al estrellato, y el técnico merece mucho crédito por haber nutrido el talento del extremo estrella, incluso si tuvo la suerte de recibir de los prestigiosos entrenadores de la cantera del club un talento único en su generación .



Se tiene la sensación de que Xavi aún tiene mucho que aprender como entrenador, aunque claramente tiene mucha experiencia de alto nivel. En realidad, eso podría convertirlo en el candidato ideal del Chelsea.