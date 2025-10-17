Los principales objetivos del Real Madrid para la defensa central - rankeados

El Real Madrid vuelve a necesitar un central y, según parece, focaliza su búsqueda en algunos de los mejores talentos de la Premier League y la Bundesliga.

Aunque Xabi Alonso dio la bienvenida a Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras a la capital española este verano, pronto necesitará un refuerzo defensivo adicional en junio.

Se cree que el Real Madrid se desprenderá de David Alaba y Antonio Rüdiger, ambos en los últimos 12 meses de sus contratos, al final de la temporada 2025-26, lo que deja al gigante español con solo tres centrales en el primer equipo.

Para cubrir la falta de jugadores, el Real Madrid debe recurrir al mercado de fichajes, donde hay varios defensas de élite a su alcance.

4. Nico Schlotterbeck

Borussia Dortmund v RB Leipzig - Bundesliga | Max Ellerbrake - firo sportphoto/GettyImages

Nico Schlotterbeck es quizás un nombre sorprendente en la búsqueda de defensa del Real Madrid. El internacional alemán no está tan bien considerado como otros objetivos del Real Madrid, pero es un central completo que ha sido un héroe anónimo del Borussia Dortmund a lo largo de los años.



El zaguero no solo es sólido defensivamente, con la calma y la serenidad de un verdadero líder en defensa, sino que también se muestra seguro con el balón en los pies, más que capaz de lanzarse al ataque para iniciar un ataque inesperado desde su propio campo. El jugador de 25 años tampoco teme comprometerse con una entrada agresiva, algo que el Real Madrid ha echado mucho de menos últimamente.



Nico tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta 2027, lo que significa que el Real Madrid tendría que desembolsar un traspaso lo suficientemente alto como para superar al Liverpool y a otros clubes interesados. Con otros tres defensas que se convertirán en agentes libres este verano, Schlotterbeck probablemente se perfila como una posible opción de reserva, incluso si el Real Madrid pudiera ficharlo a precio de ganga.

3. Dayot Upamecano

France v Azerbaijan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Xavier Laine/GettyImages

Cuanto más tiempo pase Dayot Upamecano sin renovar su contrato con el Bayern Múnich, más interés despertará en equipos como el Real Madrid. Fichar a un jugador de su calidad como agente libre encaja perfectamente con la estrategia de fichajes de los blancos en los últimos años.



Puede que Upamecano tuviera dificultades en sus inicios con el gigante alemán, pero desde entonces se ha convertido en una pieza clave y fiable en defensa. Ya no es un gran problema con el balón en los pies; el jugador de 26 años ahora usa su potencia y velocidad para liderar una defensa formidable que solo ha encajado tres goles en la Bundesliga esta temporada.



A pesar de su impresionante racha, tanto con su club como con su selección, es difícil ignorar la constante amenaza de un error defensivo de Upamecano. Además, el francés aún se recupera de una grave lesión de rodilla que lo mantuvo de baja durante casi 80 días al final de la temporada 2024/25, y lo último que necesita el Real Madrid es otro defensa propenso a las lesiones.

2. Ibrahima Konaté

Liverpool v Arsenal - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Si Rüdiger finalmente deja la capital española el próximo verano, el Real Madrid estará desesperado por reemplazar el físico del internacional alemán. El club buscará un defensa que pueda marcar a los delanteros más grandes y mejores del mundo y ganar sus duelos tanto por aire como por tierra.



El francés encaja en el perfil y mucho más. La estrella del Liverpool es una fuerza amenazante que puede usar su fuerza bruta y su alta complexión para imponer su voluntad a sus rivales. Además, el central ha demostrado que puede rendir bajo presión tanto en los grandes escenarios de Inglaterra como de Europa, manteniendo la calma en defensa sin perder su físico.



En enero, Konaté habría sido un fichaje soñado para el Real Madrid. Pero el francés no ha brillado en la temporada 2025-26, lo que ha permitido que otro jugador, que pronto quedará libre, se convierta en la prioridad del Real Madrid.

1. Marc Guéhi

Everton v Crystal Palace - Premier League | Matt McNulty/GettyImages

Durante el último año y medio, Marc Guéhi se ha ganado la atención de los mejores clubes de Europa. Con una actuación destacada con Inglaterra en la Eurocopa 2024 y posteriormente con el Crystal Palace en su histórica campaña 2024-25, el valor del central ascendió rápidamente hasta alcanzar los 35 millones de libras (47,3 millones de dólares) este verano.



Sin embargo, los Reds nunca tuvieron la oportunidad de desembolsar el precio del jugador de 25 años tras el fracaso de su traspaso a Merseyside, lo que dejó la puerta abierta para que el Real Madrid llamara a la puerta. La serenidad y la experta colocación de Guéhi, combinadas con su precisión en los pases y su visión de fondo, darían al gigante español una baza indiscutible para jugar junto a Huijsen la próxima temporada.



El internacional inglés también es capaz de iniciar y participar en el ataque; Guéhi ya suma seis goles esta temporada, tanto con su club como con su selección. Si el Real Madrid logra hacerse con el fichaje del central una vez que se convierta en agente libre, la línea defensiva de Alonso contaría con tres de los mejores ex defensores de la Premier League.

