Los pronósticos de la vuelta de los playoffs de la Champions League: jornada 25/02

La UEFA Champions League entra en una noche decisiva. Tras la disputa de los partidos de vuelta, quedará prácticamente configurado el cuadro de octavos de final. Aunque varios pesos pesados avanzaron sin sobresaltos, otros históricos todavía deben sellar su clasificación en duelos cargados de tensión.

Atalanta vs Borussia Dortmund

Hora de inicio: 12:45 (USA), 11:45 (MX), 18:45 (ESP)

En el Gewiss Stadium, el Borussia Dortmund intentará sostener el 2-0 logrado en la ida frente a Atalanta. El equipo alemán, campeón europeo en 1997, volvió a demostrar oficio continental pese a sus bajas defensivas y dio un paso firme hacia los octavos, instancia que podría alcanzar por sexta vez en las últimas siete temporadas.

La Dea, campeona de la Europa League 2023-24, afronta el reto sin su referente ofensivo Charles De Ketelaere. En casa y con el impulso anímico de su último triunfo liguero, los italianos buscarán una remontada que exigiría eficacia y orden.

Pronóstico: Atalanta 1-2 Borussia Dortmund (2-3 globla)

Juventus vs Galatasaray

Hora de inicio: 15:00 (USA), 14:00 (MX), 21:00 (ESP)

El golpe más resonante de la ida lo protagonizó Galatasaray, que arrolló 5-2 a la Juventus en Estambul. Los turcos aprovecharon errores defensivos y una expulsión clave para inclinar la serie con contundencia.

La Vecchia Signora necesita remontar tres goles, algo que nunca logró en esta competición. Sin el peso ofensivo de otras épocas y con dudas estructurales, el conjunto italiano deberá asumir riesgos desde el inicio. Se prevé un empate 1-1 que confirmaría el pase de Galatasaray con un amplio 6-3 global.

Pronóstico: Juventus 1-2 Galatasaray (3-7 global)

Juventus Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

París Saint-Germain vs Mónaco

Hora de inicio: 15:00 (USA), 14:00 (MX), 21:00 (ESP)

El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, reaccionó a tiempo en el Principado tras verse 0-2 abajo ante el AS Mónaco. La irrupción de Désiré Doué cambió el ritmo del partido y permitió dar vuelta el resultado con autoridad.

En el Parque de los Príncipes, donde el Mónaco solo ganó una vez en sus últimas diez visitas, el PSG parte como favorito. Aun así, el crecimiento del equipo monegasco bajo la conducción de Sébastien Pocognoli invita a pensar en un duelo competitivo. El pronóstico señala un 3-1 para los parisinos y un global de 6-3.

Pronóstico: PSG 2-0 AS Mónaco (5-2 global)

Real Madrid vs Benfica

Hora de inicio: 15:00 (USA), 14:00 (MX), 21:00 (ESP)

Todas las miradas apuntarán al Santiago Bernabéu, escenario del cruce entre el Real Madrid y el Benfica. La ida quedó marcada por la polémica tras la denuncia por insultos racistas hacia Vinicius Junior, que eclipsó el gol decisivo del brasileño.

Con ventaja 1-0 y el impulso de su historia, 15 títulos continentales, el Madrid buscará cerrar la serie en casa. El Benfica, sin margen de error, intentará aprovechar cualquier nerviosismo local. Se proyecta un empate 1-1 que clasificaría al conjunto blanco con un global de 2-1.

Pronóstico: Real Madrid 1-3 Benfica (2-3 global)

La noche europea promete emociones fuertes y definiciones ajustadas antes de que el camino hacia la final quede completamente delineado.

Pronósticos de la jornada 25/02

Hora de incio Partido Pronóstico 12:45 (USA), 11:45 (MX), 18:45 (ESP) Atalanta vs Borussia Dortmund 1-2 (2-3) 15:00 (USA), 14:00 (MX), 21:00 (ESP) Juventus vs Galatasaray 1-2 (3-7) 15:00 (USA), 14:00 (MX), 21:00 (ESP) París Saint-Germain vs Mónaco 2-0 (5-2) 15:00 (USA), 14:00 (MX), 21:00 (ESP) Real Madrid vs Benfica 1-3 (2-3)

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE