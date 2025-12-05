Los pronósticos del Mundial 2026: qué equipos pasarán de fase, cómo serán las eliminatorias y quién será el campeón

La fase de grupos del Mundial 2026 se sorteó y las principales selecciones del planeta ya saben cual será el camino que deben recorrer si quieren alcanzar la gloria el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La expectativa era doble porque el sorteo llegaba en un contexto inédito: 42 selecciones ya tienen su boleto asegurado, mientras que las seis restantes se definirán en los repechajes de marzo de 2026, todas ubicadas en el último bombo.



La composición de estos bombos se hizo según el Ranking FIF, con los tres anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— ubicados automáticamente en el Bombo 1y los emparejamientos quedaron sujetos a las restricciones habituales de confederaciones: no podía haber dos equipos de la misma región en un grupo, salvo UEFA, que sí podía tener hasta dos por grupo debido a su alto número de clasificado.

¿Y qué fue lo que dejó el sorteo?

Lionel Messi llega a esta Copa del Mundo como campeón reinante con Argentina , que debe superar los partidos de primera ronda contra Argelia, Austria y Jordania si quiere tener la oportunidad de repetir en 2026.

Este Mundial será casi con toda seguridad la última oportunidad de Cristiano Ronaldo. Portugal se enfrentará a Colombia, Uzbekistán y al ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo.

Brasil cuenta con la sorpresa de 2022: Marruecos y Escocia. Los tres equipos coincidieron en el grupo en 1998. Haití completa ese grupo. La Seleção es el país más exitoso en la historia de la Copa Mundial, con cinco victorias desde su primera en 1958, pero ha sido una larga espera desde su más reciente triunfo en 2002.

El "grupo de la muerte" parecería ser el que integra Francia, junto a Noruega (se viene partidazo entre Mbappé y Haaland), Senegal y Bolivia.

Por su parte, los anfitriones quedaron en grupos accesibles aunque tampoco podríamos asegurar que vayan a atravesarlos con total comodidad.

Sin más preámbulos, este es el pronóstico de SI Fútbol para la Copa del Mundo de 2026.

GRUPO A

SELECCIÓN POSICIÓN Dinamarca 1 Corea del Sur 2 México 3 Sudáfrica 4

GRUPO B

SELECCIÓN POSICIÓN Italia 1 Suiza 2 Canada 3 Qatar 4

GRUPO C

SELECCIÓN POSICIÓN Brasil 1 Marruecos 2 Escocia 3 Haití 4

GRUPO D

SELECCIÓN POSICIÓN Estados Unidos 1 Paraguay 2 Turquía 3 Australia 4

GRUPO E

SELECCIÓN POSICIÓN Alemania 1 Ecuador 2 Costa de Marfil 3 Curazao 4

GRUPO F

SELECCIÓN POSICIÓN Países Bajos 1 Japón 2 Ucrania 3 Túnez 4

GRUPO G

SELECCIÓN POSICIÓN Bélgica 1 Egipto 2 Nueva Zelanda 3 Irán 4

GRUPO H

SELECCIÓN POSICIÓN España 1 Uruguay 2 Arabia Saudita 3 Cabo Verde 4

GRUPO I

SELECCIÓN POSICIÓN Francia 1 Noruega 2 Senegal 3 Bolivia 4

GRUPO J

SELECCIÓN POSICIÓN Argentina 1 Austria 2 Argelia 3 Jordania 4

GRUPO K

SELECCIÓN POSICIÓN Portugal 1 Colombia 2 Congo 3 Uzbequistán 4

GRUPO L

SELECCIÓN POSICIÓN Inglaterra 1 Croacia 2 Ghana 3 Panamá 4

Mejores terceros: México, Canadá, Turquía, Costa de Marfil, Ucrania, Arabia Saudita, Senegal, Nueva Zelanda

Así se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026

Alemania vs. México

Francia vs. Canadá

Corea del Sur vs. Suiza

Países Bajos vs. Marruecos

Colombia vs. Croacia

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Costa de Marfil

Bélgica vs. Arabia Saudita

Brasil vs. Japón

Ecuador vs. Noruega

Dinamarca vs. Ucrania

Inglaterra vs. Senegal

Argentina vs. Uruguay

Paraguay vs. Egipto

Italia vs. Nueva Zelanda

Portugal vs. Turquía

Así se jugarán los 8avos de final del Mundial 2026

Alemania vs. Francia

Países Bajos vs. Suiza

España vs. Croacia

Bélgica vs. Estados Unidos

Brasil vs. Noruega

Dinamarca vs. Inglaterra

Argentina vs. Paraguay

Italia vs. Portugal

Así se jugarán los 4tos de final del Mundial 2026

Francia vs. Países Bajos

España vs. Bélgica

Brasil vs. Inglaterra

Argentina vs. Portugal

Así se jugarán las semi finales del Mundial 2026

Francia vs. España

Argentina vs. Inglaterra

Así se jugará la final del final del Mundial 2026

El MetLife Stadium será la sede de la gran final | Simon M Bruty/GettyImages

Argentina vs. España

Campeón: España

