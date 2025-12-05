Sports Illustrated Fútbol

Los pronósticos del Mundial 2026: qué equipos pasarán de fase, cómo serán las eliminatorias y quién será el campeón

Ya quedaron definidos los 12 grupos de la primera ronda por lo que las especulaciones están a la orden del día
Bruno Pernigotti|
2026 FIFA World Cup European Qualifiers draw to be held in Zurich
2026 FIFA World Cup European Qualifiers draw to be held in Zurich | Anadolu/GettyImages

La fase de grupos del Mundial 2026 se sorteó y las principales selecciones del planeta ya saben cual será el camino que deben recorrer si quieren alcanzar la gloria el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La expectativa era doble porque el sorteo llegaba en un contexto inédito: 42 selecciones ya tienen su boleto asegurado, mientras que las seis restantes se definirán en los repechajes de marzo de 2026, todas ubicadas en el último bombo.

La composición de estos bombos se hizo según el Ranking FIF, con los tres anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— ubicados automáticamente en el Bombo 1y los emparejamientos quedaron sujetos a las restricciones habituales de confederaciones: no podía haber dos equipos de la misma región en un grupo, salvo UEFA, que sí podía tener hasta dos por grupo debido a su alto número de clasificado.

¿Y qué fue lo que dejó el sorteo?

Lionel Messi llega a esta Copa del Mundo como campeón reinante con Argentina , que debe superar los partidos de primera ronda contra Argelia, Austria y Jordania si quiere tener la oportunidad de repetir en 2026.

Este Mundial será casi con toda seguridad la última oportunidad de Cristiano Ronaldo. Portugal se enfrentará a Colombia, Uzbekistán y al ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo.

Brasil cuenta con la sorpresa de 2022: Marruecos y Escocia. Los tres equipos coincidieron en el grupo en 1998. Haití completa ese grupo. La Seleção es el país más exitoso en la historia de la Copa Mundial, con cinco victorias desde su primera en 1958, pero ha sido una larga espera desde su más reciente triunfo en 2002.

El "grupo de la muerte" parecería ser el que integra Francia, junto a Noruega (se viene partidazo entre Mbappé y Haaland), Senegal y Bolivia.

Por su parte, los anfitriones quedaron en grupos accesibles aunque tampoco podríamos asegurar que vayan a atravesarlos con total comodidad.

Sin más preámbulos, este es el pronóstico de SI Fútbol para la Copa del Mundo de 2026.

GRUPO A

SELECCIÓN

POSICIÓN

Dinamarca

1

Corea del Sur

2

México

3

Sudáfrica

4

GRUPO B

SELECCIÓN

POSICIÓN

Italia

1

Suiza

2

Canada

3

Qatar

4

GRUPO C

SELECCIÓN

POSICIÓN

Brasil

1

Marruecos

2

Escocia

3

Haití

4

GRUPO D

SELECCIÓN

POSICIÓN

Estados Unidos

1

Paraguay

2

Turquía

3

Australia

4

GRUPO E

SELECCIÓN

POSICIÓN

Alemania

1

Ecuador

2

Costa de Marfil

3

Curazao

4

GRUPO F

SELECCIÓN

POSICIÓN

Países Bajos

1

Japón

2

Ucrania

3

Túnez

4

GRUPO G

SELECCIÓN

POSICIÓN

Bélgica

1

Egipto

2

Nueva Zelanda

3

Irán

4

GRUPO H

SELECCIÓN

POSICIÓN

España

1

Uruguay

2

Arabia Saudita

3

Cabo Verde

4

GRUPO I

SELECCIÓN

POSICIÓN

Francia

1

Noruega

2

Senegal

3

Bolivia

4

GRUPO J

SELECCIÓN

POSICIÓN

Argentina

1

Austria

2

Argelia

3

Jordania

4

GRUPO K

SELECCIÓN

POSICIÓN

Portugal

1

Colombia

2

Congo

3

Uzbequistán

4

GRUPO L

SELECCIÓN

POSICIÓN

Inglaterra

1

Croacia

2

Ghana

3

Panamá

4

Mejores terceros: México, Canadá, Turquía, Costa de Marfil, Ucrania, Arabia Saudita, Senegal, Nueva Zelanda

Así se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026

  • Alemania vs. México
  • Francia vs. Canadá
  • Corea del Sur vs. Suiza
  • Países Bajos vs. Marruecos
  • Colombia vs. Croacia
  • España vs. Austria
  • Estados Unidos vs. Costa de Marfil
  • Bélgica vs. Arabia Saudita
  • Brasil vs. Japón
  • Ecuador vs. Noruega
  • Dinamarca vs. Ucrania
  • Inglaterra vs. Senegal
  • Argentina vs. Uruguay
  • Paraguay vs. Egipto
  • Italia vs. Nueva Zelanda
  • Portugal vs. Turquía

Así se jugarán los 8avos de final del Mundial 2026

  • Alemania vs. Francia
  • Países Bajos vs. Suiza
  • España vs. Croacia
  • Bélgica vs. Estados Unidos
  • Brasil vs. Noruega
  • Dinamarca vs. Inglaterra
  • Argentina vs. Paraguay
  • Italia vs. Portugal

Así se jugarán los 4tos de final del Mundial 2026

  • Francia vs. Países Bajos
  • España vs. Bélgica
  • Brasil vs. Inglaterra
  • Argentina vs. Portugal

Así se jugarán las semi finales del Mundial 2026

  • Francia vs. España
  • Argentina vs. Inglaterra

Así se jugará la final del final del Mundial 2026

FIFA Club World Cup 2025: Fluminense FC v Borussia Dortmund
El MetLife Stadium será la sede de la gran final | Simon M Bruty/GettyImages
  • Argentina vs. España

Campeón: España

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MUNDIAL 2026:

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol