Los pronósticos del Mundial 2026: qué equipos pasarán de fase, cómo serán las eliminatorias y quién será el campeón
La fase de grupos del Mundial 2026 se sorteó y las principales selecciones del planeta ya saben cual será el camino que deben recorrer si quieren alcanzar la gloria el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
La expectativa era doble porque el sorteo llegaba en un contexto inédito: 42 selecciones ya tienen su boleto asegurado, mientras que las seis restantes se definirán en los repechajes de marzo de 2026, todas ubicadas en el último bombo.
La composición de estos bombos se hizo según el Ranking FIF, con los tres anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— ubicados automáticamente en el Bombo 1y los emparejamientos quedaron sujetos a las restricciones habituales de confederaciones: no podía haber dos equipos de la misma región en un grupo, salvo UEFA, que sí podía tener hasta dos por grupo debido a su alto número de clasificado.
¿Y qué fue lo que dejó el sorteo?
Lionel Messi llega a esta Copa del Mundo como campeón reinante con Argentina , que debe superar los partidos de primera ronda contra Argelia, Austria y Jordania si quiere tener la oportunidad de repetir en 2026.
Este Mundial será casi con toda seguridad la última oportunidad de Cristiano Ronaldo. Portugal se enfrentará a Colombia, Uzbekistán y al ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo.
Brasil cuenta con la sorpresa de 2022: Marruecos y Escocia. Los tres equipos coincidieron en el grupo en 1998. Haití completa ese grupo. La Seleção es el país más exitoso en la historia de la Copa Mundial, con cinco victorias desde su primera en 1958, pero ha sido una larga espera desde su más reciente triunfo en 2002.
El "grupo de la muerte" parecería ser el que integra Francia, junto a Noruega (se viene partidazo entre Mbappé y Haaland), Senegal y Bolivia.
Por su parte, los anfitriones quedaron en grupos accesibles aunque tampoco podríamos asegurar que vayan a atravesarlos con total comodidad.
Sin más preámbulos, este es el pronóstico de SI Fútbol para la Copa del Mundo de 2026.
GRUPO A
SELECCIÓN
POSICIÓN
Dinamarca
1
Corea del Sur
2
México
3
Sudáfrica
4
GRUPO B
SELECCIÓN
POSICIÓN
Italia
1
Suiza
2
Canada
3
Qatar
4
GRUPO C
SELECCIÓN
POSICIÓN
Brasil
1
Marruecos
2
Escocia
3
Haití
4
GRUPO D
SELECCIÓN
POSICIÓN
Estados Unidos
1
Paraguay
2
Turquía
3
Australia
4
GRUPO E
SELECCIÓN
POSICIÓN
Alemania
1
Ecuador
2
Costa de Marfil
3
Curazao
4
GRUPO F
SELECCIÓN
POSICIÓN
Países Bajos
1
Japón
2
Ucrania
3
Túnez
4
GRUPO G
SELECCIÓN
POSICIÓN
Bélgica
1
Egipto
2
Nueva Zelanda
3
Irán
4
GRUPO H
SELECCIÓN
POSICIÓN
España
1
Uruguay
2
Arabia Saudita
3
Cabo Verde
4
GRUPO I
SELECCIÓN
POSICIÓN
Francia
1
Noruega
2
Senegal
3
Bolivia
4
GRUPO J
SELECCIÓN
POSICIÓN
Argentina
1
Austria
2
Argelia
3
Jordania
4
GRUPO K
SELECCIÓN
POSICIÓN
Portugal
1
Colombia
2
Congo
3
Uzbequistán
4
GRUPO L
SELECCIÓN
POSICIÓN
Inglaterra
1
Croacia
2
Ghana
3
Panamá
4
Mejores terceros: México, Canadá, Turquía, Costa de Marfil, Ucrania, Arabia Saudita, Senegal, Nueva Zelanda
Así se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026
- Alemania vs. México
- Francia vs. Canadá
- Corea del Sur vs. Suiza
- Países Bajos vs. Marruecos
- Colombia vs. Croacia
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Costa de Marfil
- Bélgica vs. Arabia Saudita
- Brasil vs. Japón
- Ecuador vs. Noruega
- Dinamarca vs. Ucrania
- Inglaterra vs. Senegal
- Argentina vs. Uruguay
- Paraguay vs. Egipto
- Italia vs. Nueva Zelanda
- Portugal vs. Turquía
Así se jugarán los 8avos de final del Mundial 2026
- Alemania vs. Francia
- Países Bajos vs. Suiza
- España vs. Croacia
- Bélgica vs. Estados Unidos
- Brasil vs. Noruega
- Dinamarca vs. Inglaterra
- Argentina vs. Paraguay
- Italia vs. Portugal
Así se jugarán los 4tos de final del Mundial 2026
- Francia vs. Países Bajos
- España vs. Bélgica
- Brasil vs. Inglaterra
- Argentina vs. Portugal
Así se jugarán las semi finales del Mundial 2026
- Francia vs. España
- Argentina vs. Inglaterra
Así se jugará la final del final del Mundial 2026
- Argentina vs. España
Campeón: España
