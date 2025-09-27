Los próximos 4 partidos de Inter Miami tras el empate 1-1 ante Toronto FC
Solo cuatro partidos de la temporada regular de la MLS le restan al Inter Miami
El Inter Miami CF se enfrentó a Toronto FC en la Jornada 37 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer donde el cuadro de las garzas dejó escapar los tres puntos al igualar a un tanto con goles de Tadeo Allende y Djordje Mihailović.
El cuadro canadiense no se hizo menos y defendió el resultado para evitar la derrota y así impidieron que el cuadro de Fort Lauderdale siguiera con su paso perfecto tres victorias en fila.
Te dejamos el calendario de los siguientes cuatro compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano.
Inter Miami vs Chicago Fire - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 30 de septiembre
- Lugar: Fort Lauderdale
- Estadio: Chase Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)
Inter Miami vs New England Revolution - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 4 de octubre
- Lugar: Fort Lauderdale
- Estadio: Chase Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)
Inter Miami vs Atlanta United - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 11 de octubre
- Lugar: Fort Lauderdale
- Estadio: Chase Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)
Nashville vs Inter Miami - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 18 de octubre
- Lugar: Nashville, Tennessee
- Estadio: Geodis Park
- Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 16:00 horas (Ciudad de México), 00:00 horas (España)
BENJAMÍN GUERRA
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.