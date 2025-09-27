Los próximos 4 partidos de Inter Miami tras el empate 1-1 ante Toronto FC

El Inter Miami CF se enfrentó a Toronto FC en la Jornada 37 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer donde el cuadro de las garzas dejó escapar los tres puntos al igualar a un tanto con goles de Tadeo Allende y Djordje Mihailović.

El cuadro canadiense no se hizo menos y defendió el resultado para evitar la derrota y así impidieron que el cuadro de Fort Lauderdale siguiera con su paso perfecto tres victorias en fila.

Te dejamos el calendario de los siguientes cuatro compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano.

Final del partido en Toronto. 🇨🇦 pic.twitter.com/zPLPuxUe6x — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 27, 2025

Inter Miami vs Chicago Fire - Major League Soccer

Inter Miami vs Chicago Fire | Geoff Stellfox/GettyImages

¿Cuándo?: 30 de septiembre

Lugar: Fort Lauderdale

Estadio: Chase Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)

Inter Miami vs New England Revolution - Major League Soccer

Inter Miami vs New England Revolution | Winslow Townson/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de octubre

Lugar: Fort Lauderdale

Estadio: Chase Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)

Inter Miami vs Atlanta United - Major League Soccer

Inter Miami vs Atlanta United | Kevin C. Cox/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de octubre

Lugar: Fort Lauderdale

Estadio: Chase Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)

Nashville vs Inter Miami - Major League Soccer

Nashville vs Inter Miami | CHANDAN KHANNA/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de octubre

Lugar: Nashville, Tennessee

Estadio: Geodis Park