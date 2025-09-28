Los próximos 5 partidos de Chivas tras vencer 2-0 al Puebla

El Club Deportivo Guadalajara visitó al Club Puebla en la correspondiente Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, después de haber vencido a mitad de semana por 3-1 al Club Necaxa. Por su parte, el conjunto camotero empató a dos goles frente a Club Pachuca y son los coleros de la clasificación.

Con un golazo de Bryan González en el amanecer del encuentro, y otro más de Omar Govea, el Rebaño Sagrado volvió a sumar de a tres puntos y poco a poco comienza a salir del fondo de la tabla general.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito.

Pumas vs Chivas - Liga MX

Pumas vs Chivas | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 5 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Chivas vs Mazatlán - Liga MX

Chivas vs Mazatlán | Sergio Mejia/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de octubre

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 21:07 horas (Estados Unidos), 19:07 horas (Ciudad de México), 03:07 horas (España)

Querétaro vs Chivas - Liga MX

Querétaro vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 23 de octubre

Lugar: Querétaro

Estadio: La Corregidora

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Chivas vs Atlas - Liga MX

Chivas vs Atlas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de octubre

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 23:07 horas (Estados Unidos), 21:07 horas (Ciudad de México), 05:07 horas (España)

Pachuca vs Chivas - Liga MX

Pachuca vs Chivas | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 2 de noviembre

Lugar: Pachuca, Hidalgo

Estadio: Hidalgo