Los próximos 5 partidos de Chivas tras vencer 2-0 al Puebla

Bryan González y Omar Govea le dan el triunfo al Rebaño Sagrado
Puebla v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX
Puebla v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX

El Club Deportivo Guadalajara visitó al Club Puebla en la correspondiente Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, después de haber vencido a mitad de semana por 3-1 al Club Necaxa. Por su parte, el conjunto camotero empató a dos goles frente a Club Pachuca y son los coleros de la clasificación.

Con un golazo de Bryan González en el amanecer del encuentro, y otro más de Omar Govea, el Rebaño Sagrado volvió a sumar de a tres puntos y poco a poco comienza a salir del fondo de la tabla general.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito.

Pumas vs Chivas - Liga MX

Alan Pulido, Angel Azuaje
Pumas vs Chivas
  • ¿Cuándo?: 5 de octubre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Chivas vs Mazatlán - Liga MX

Nicolas Benedetti, Erick Gutierrez
Chivas vs Mazatlán
  • ¿Cuándo?: 18 de octubre
  • Lugar: Zapopan, Jalisco
  • Estadio: Akron
  • Hora: 21:07 horas (Estados Unidos), 19:07 horas (Ciudad de México), 03:07 horas (España)

Querétaro vs Chivas - Liga MX

Kevin Escamilla, Omar Govea
Querétaro vs Chivas
  • ¿Cuándo?: 23 de octubre
  • Lugar: Querétaro
  • Estadio: La Corregidora
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Chivas vs Atlas - Liga MX

Erick Gutierrez, Uros Durdevic
Chivas vs Atlas
  • ¿Cuándo?: 25 de octubre
  • Lugar: Zapopan, Jalisco
  • Estadio: Akron
  • Hora: 23:07 horas (Estados Unidos), 21:07 horas (Ciudad de México), 05:07 horas (España)

Pachuca vs Chivas - Liga MX

Elias Montiel, Roberto Alvarado
Pachuca vs Chivas
  • ¿Cuándo?: 2 de noviembre
  • Lugar: Pachuca, Hidalgo
  • Estadio: Hidalgo
  • Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (Ciudad de México), 02:00 horas (España)
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

