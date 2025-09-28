Los próximos 5 partidos de Chivas tras vencer 2-0 al Puebla
El Club Deportivo Guadalajara visitó al Club Puebla en la correspondiente Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, después de haber vencido a mitad de semana por 3-1 al Club Necaxa. Por su parte, el conjunto camotero empató a dos goles frente a Club Pachuca y son los coleros de la clasificación.
Con un golazo de Bryan González en el amanecer del encuentro, y otro más de Omar Govea, el Rebaño Sagrado volvió a sumar de a tres puntos y poco a poco comienza a salir del fondo de la tabla general.
Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito.
Pumas vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 5 de octubre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Chivas vs Mazatlán - Liga MX
- ¿Cuándo?: 18 de octubre
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 21:07 horas (Estados Unidos), 19:07 horas (Ciudad de México), 03:07 horas (España)
Querétaro vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 23 de octubre
- Lugar: Querétaro
- Estadio: La Corregidora
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Chivas vs Atlas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 25 de octubre
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 23:07 horas (Estados Unidos), 21:07 horas (Ciudad de México), 05:07 horas (España)
Pachuca vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 2 de noviembre
- Lugar: Pachuca, Hidalgo
- Estadio: Hidalgo
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (Ciudad de México), 02:00 horas (España)
