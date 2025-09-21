Los próximos 5 partidos de Inter Miami tras el triunfo 3-2 ante DC United

El Inter Miami CF se enfrentó a DC United en la Jornada 34 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer donde el cuadro de las garzas vencieron en casa 3-2 con un doblete de anotaciones de Lionel Messi y una asistencia.

El cuadro de Washington estaba haciendo sufrir al cuadro rosado, pero Messi se puso al hombro al equipo una vez más y con dos goles y una asistencia puso al frente al equipo para que siga luchando por ubicarse lo mejor posible en la Conferencia Este que está muy competida.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano.

New York City FC vs Inter Miami - Major League Soccer

New York City FC vs Inter Miami - | Rich Storry/GettyImages

¿Cuándo?: 24 de septiembre

Lugar: Bronx, Nueva York

Estadio: Yankee Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)

Toronto vs Inter Miami - Major League Soccer

Toronto vs Inter Miami | CHRIS ARJOON/GettyImages

¿Cuándo?: 27 de septiembre

Lugar: Ontario, Canadá

Estadio: BMO Field

Hora: 16:30 horas (Estados Unidos), 14:30 horas (Ciudad de México), 22:30 horas (España)

Inter Miami vs Chicago Fire - Major League Soccer

Inter Miami vs Chicago Fire | Patrick McDermott/GettyImages

¿Cuándo?: 30 de septiembre

Lugar: Fort Lauderdale

Estadio: Chase Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)

Inter Miami vs New England Revolution - Major League Soccer

Inter Miami vs New England Revolution | Winslow Townson/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de octubre

Lugar: Fort Lauderdale

Estadio: Chase Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)

Inter Miami vs Atlanta United - Major League Soccer

Inter Miami vs Atlanta United | Kevin C. Cox/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de octubre

Lugar: Fort Lauderdale

Estadio: Chase Stadium