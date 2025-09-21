Los próximos 5 partidos de Inter Miami tras el triunfo 3-2 ante DC United
El cuadro de las garzas volvió a ganar en la MLS y siguen escalando posiciones en la Conferencia Este
El Inter Miami CF se enfrentó a DC United en la Jornada 34 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer donde el cuadro de las garzas vencieron en casa 3-2 con un doblete de anotaciones de Lionel Messi y una asistencia.
El cuadro de Washington estaba haciendo sufrir al cuadro rosado, pero Messi se puso al hombro al equipo una vez más y con dos goles y una asistencia puso al frente al equipo para que siga luchando por ubicarse lo mejor posible en la Conferencia Este que está muy competida.
Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano.
New York City FC vs Inter Miami - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 24 de septiembre
- Lugar: Bronx, Nueva York
- Estadio: Yankee Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)
Toronto vs Inter Miami - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 27 de septiembre
- Lugar: Ontario, Canadá
- Estadio: BMO Field
- Hora: 16:30 horas (Estados Unidos), 14:30 horas (Ciudad de México), 22:30 horas (España)
Inter Miami vs Chicago Fire - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 30 de septiembre
- Lugar: Fort Lauderdale
- Estadio: Chase Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)
Inter Miami vs New England Revolution - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 4 de octubre
- Lugar: Fort Lauderdale
- Estadio: Chase Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)
Inter Miami vs Atlanta United - Major League Soccer
- ¿Cuándo?: 11 de octubre
- Lugar: Fort Lauderdale
- Estadio: Chase Stadium
- Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)
BENJAMÍN GUERRA
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.