Los próximos 5 partidos de Inter Miami tras el triunfo 3-2 ante DC United

El cuadro de las garzas volvió a ganar en la MLS y siguen escalando posiciones en la Conferencia Este
Benjamín Guerra
Los siguientes partidos de Inter Miami
Los siguientes partidos de Inter Miami | Megan Briggs/GettyImages

El Inter Miami CF se enfrentó a DC United en la Jornada 34 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer donde el cuadro de las garzas vencieron en casa 3-2 con un doblete de anotaciones de Lionel Messi y una asistencia.

El cuadro de Washington estaba haciendo sufrir al cuadro rosado, pero Messi se puso al hombro al equipo una vez más y con dos goles y una asistencia puso al frente al equipo para que siga luchando por ubicarse lo mejor posible en la Conferencia Este que está muy competida.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano.

New York City FC vs Inter Miami - Major League Soccer

Lionel Messi
New York City FC vs Inter Miami - | Rich Storry/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 24 de septiembre
  • Lugar: Bronx, Nueva York
  • Estadio: Yankee Stadium
  • Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)

Toronto vs Inter Miami - Major League Soccer

FBL-MLS-USA-MIAMI-TORONTO
Toronto vs Inter Miami | CHRIS ARJOON/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 27 de septiembre
  • Lugar: Ontario, Canadá
  • Estadio: BMO Field
  • Hora: 16:30 horas (Estados Unidos), 14:30 horas (Ciudad de México), 22:30 horas (España)

Inter Miami vs Chicago Fire - Major League Soccer

Carlos Terán, Lionel Messi
Inter Miami vs Chicago Fire | Patrick McDermott/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 30 de septiembre
  • Lugar: Fort Lauderdale
  • Estadio: Chase Stadium
  • Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)

Inter Miami vs New England Revolution - Major League Soccer

Lionel Messi, Tanner Beason
Inter Miami vs New England Revolution | Winslow Townson/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 4 de octubre
  • Lugar: Fort Lauderdale
  • Estadio: Chase Stadium
  • Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)

Inter Miami vs Atlanta United - Major League Soccer

Lionel Mess, Miguel Almirón
Inter Miami vs Atlanta United | Kevin C. Cox/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 11 de octubre
  • Lugar: Fort Lauderdale
  • Estadio: Chase Stadium
  • Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

