Los próximos 5 partidos de Inter Miami tras perder 3-0 ante Charlotte FC

El Inter Miami CF se enfrentó a Charlotte FC en la Jornada 33 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer donde el cuadro de las garzas cayeron a domicilio 3-0 con un triplete de Idan Toklomati.

Además, el equipo de Fort Lauderdale volvió a sufrir la expulsión de Tomás Avilés y fue la primera de tres suspensiones de Luis Suárez, luego de su incidente en la final de la Leagues Cup 2025 frente a Seattle Sounders.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano.

Inter Miami vs Seattle Sounders - Major League Soccer

¿Cuándo?: 16 de septiembre

Lugar: Fort Lauderdale

Estadio: Chase Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)

Inter Miami vs DC United - Major League Soccer

¿Cuándo?: 20 de septiembre

Lugar: Fort Lauderdale

Estadio: Chase Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)

New York City FC vs Inter Miami - Major League Soccer

¿Cuándo?: 24 de septiembre

Lugar: Bronx, Nueva York

Estadio: Yankee Stadium

Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)

Toronto vs Inter Miami - Major League Soccer

¿Cuándo?: 27 de septiembre

Lugar: Ontario, Canadá

Estadio: BMO Field

Hora: 16:30 horas (Estados Unidos), 14:30 horas (Ciudad de México), 22:30 horas (España)

Inter Miami vs Chicago Fire - Major League Soccer

¿Cuándo?: 30 de septiembre

Lugar: Fort Lauderdale

Estadio: Chase Stadium