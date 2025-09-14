Sports Illustrated Fútbol

Los próximos 5 partidos de Inter Miami tras perder 3-0 ante Charlotte FC

El conjunto de las garzas pasa por una irregularidad en su rendimiento futbolístico
Benjamín Guerra|
El calendario de los siguientes cinco partidos del Inter Miami
El calendario de los siguientes cinco partidos del Inter Miami | David Jensen/GettyImages

El Inter Miami CF se enfrentó a Charlotte FC en la Jornada 33 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer donde el cuadro de las garzas cayeron a domicilio 3-0 con un triplete de Idan Toklomati.

Además, el equipo de Fort Lauderdale volvió a sufrir la expulsión de Tomás Avilés y fue la primera de tres suspensiones de Luis Suárez, luego de su incidente en la final de la Leagues Cup 2025 frente a Seattle Sounders.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Javier Mascherano.

Inter Miami vs Seattle Sounders - Major League Soccer

Lionel Messi, Jackson Ragen
Inter Miami vs Seattle Sounders | Alika Jenner/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 16 de septiembre
  • Lugar: Fort Lauderdale
  • Estadio: Chase Stadium
  • Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)

Inter Miami vs DC United - Major League Soccer

Telasco Segovia, David Schnegg
Inter Miami vs DC United | Greg Fiume/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 20 de septiembre
  • Lugar: Fort Lauderdale
  • Estadio: Chase Stadium
  • Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)

New York City FC vs Inter Miami - Major League Soccer

Lionel Messi
New York City FC vs Inter Miami | Rich Storry/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 24 de septiembre
  • Lugar: Bronx, Nueva York
  • Estadio: Yankee Stadium
  • Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)

Toronto vs Inter Miami - Major League Soccer

FBL-MLS-USA-MIAMI-TORONTO
Toronto vs Inter Miami | CHRIS ARJOON/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 27 de septiembre
  • Lugar: Ontario, Canadá
  • Estadio: BMO Field
  • Hora: 16:30 horas (Estados Unidos), 14:30 horas (Ciudad de México), 22:30 horas (España)

Inter Miami vs Chicago Fire - Major League Soccer

Lionel Messi, Hugo Cuypers
Inter Miami vs Chicago Fire | Geoff Stellfox/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 30 de septiembre
  • Lugar: Fort Lauderdale
  • Estadio: Chase Stadium
  • Hora: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (Ciudad de México), 01:30 horas (España)
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

