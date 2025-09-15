Sports Illustrated Fútbol

Los próximos 5 partidos de Monterrey tras el triunfo 0-1 ante Querétaro

Rayados se mantiene como líder de la clasificación general tras ocho jornadas
Monterrey no pierde desde la Jornada 1
Monterrey no pierde desde la Jornada 1 | Jam Media/GettyImages

El Club de Fútbol Monterrey viene de enfrentarse al Club Querétaro en La Corregidora en la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y consiguieron un importante triunfo con amplio dominio 0-1 con la anotación de Germán Berterame.

Por lo tanto, el conjunto de la Sultana del Norte se mantiene como líder de la clasificación general con 21 unidades con siete triunfo consecutivos, cero empates y solo una derrota en el certamen.

De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Dòmenec Torrent.

Monterrey vs América - Liga MX

Monterrey vs América | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 20 de septiembre
  • Lugar: Monterrey, Nuevo León
  • Estadio: BBVA
  • Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Toluca vs Monterrey - Liga MX

Toluca vs Monterrey | Manuel Velasquez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 24 de septiembre
  • Lugar: Toluca, Estado de México
  • Estadio: Nemesio Diez
  • Hora: 22:05 horas (Estados Unidos), 20:05 horas (Ciudad de México), 04:05 horas (España)

Monterrey vs Santos Laguna - Liga MX

Monterrey vs Santos Laguna | Azael Rodriguez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 27 de septiembre
  • Lugar: Monterrey, Nuevo León
  • Estadio: BBVA
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Tijuana vs Monterrey - Liga MX

Tijuana vs Monterrey | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 5 de octubre
  • Lugar: Tijuana, Baja California
  • Estadio: Caliente
  • Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Monterrey vs Pumas UNAM - Liga MX

Monterrey vs Pumas UNAM | Azael Rodriguez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 18 de octubre
  • Lugar: Monterrey, Nuevo León
  • Estadio: BBVA
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
