Los próximos 5 partidos de Monterrey tras el triunfo 0-1 ante Querétaro
Rayados se mantiene como líder de la clasificación general tras ocho jornadas
El Club de Fútbol Monterrey viene de enfrentarse al Club Querétaro en La Corregidora en la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y consiguieron un importante triunfo con amplio dominio 0-1 con la anotación de Germán Berterame.
Por lo tanto, el conjunto de la Sultana del Norte se mantiene como líder de la clasificación general con 21 unidades con siete triunfo consecutivos, cero empates y solo una derrota en el certamen.
De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Dòmenec Torrent.
Monterrey vs América - Liga MX
- ¿Cuándo?: 20 de septiembre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Toluca vs Monterrey - Liga MX
- ¿Cuándo?: 24 de septiembre
- Lugar: Toluca, Estado de México
- Estadio: Nemesio Diez
- Hora: 22:05 horas (Estados Unidos), 20:05 horas (Ciudad de México), 04:05 horas (España)
Monterrey vs Santos Laguna - Liga MX
- ¿Cuándo?: 27 de septiembre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Tijuana vs Monterrey - Liga MX
- ¿Cuándo?: 5 de octubre
- Lugar: Tijuana, Baja California
- Estadio: Caliente
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Monterrey vs Pumas UNAM - Liga MX
- ¿Cuándo?: 18 de octubre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Published | Modified
BENJAMÍN GUERRA
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.