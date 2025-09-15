Los próximos 5 partidos de Monterrey tras el triunfo 0-1 ante Querétaro

El Club de Fútbol Monterrey viene de enfrentarse al Club Querétaro en La Corregidora en la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y consiguieron un importante triunfo con amplio dominio 0-1 con la anotación de Germán Berterame.

Por lo tanto, el conjunto de la Sultana del Norte se mantiene como líder de la clasificación general con 21 unidades con siete triunfo consecutivos, cero empates y solo una derrota en el certamen.

De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Dòmenec Torrent.

90' ⏱️ | Querétaro 🐓 0-1 🤠 Monterrey |



¡Hoy, con tu apoyo, ganamos los Rayados!🔥¡Regresamos a casa con los tres puntos!👊🏼🇫🇮@CervezaTecate pic.twitter.com/P7HXXJtWcx — Rayados (@Rayados) September 15, 2025

Monterrey vs América - Liga MX

Monterrey vs América | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 20 de septiembre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Toluca vs Monterrey - Liga MX

Toluca vs Monterrey | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 24 de septiembre

Lugar: Toluca, Estado de México

Estadio: Nemesio Diez

Hora: 22:05 horas (Estados Unidos), 20:05 horas (Ciudad de México), 04:05 horas (España)

Monterrey vs Santos Laguna - Liga MX

Monterrey vs Santos Laguna | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 27 de septiembre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Tijuana vs Monterrey - Liga MX

Tijuana vs Monterrey | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

¿Cuándo?: 5 de octubre

Lugar: Tijuana, Baja California

Estadio: Caliente

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Monterrey vs Pumas UNAM - Liga MX

Monterrey vs Pumas UNAM | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de octubre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA