Los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras el empate a ceros ante León
El conjunto felino se encuentra en zona de clasificación de manera directa a la Liguilla
El Club Tigres UANL recibió a Santos Laguna en la correspondiente Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pero no se hicieron peligro en un encuentro de pocas emociones sin anotaciones. Cabe mencionar que el cuadro local se quedó con 10 hombres desde el minuto 20 tras la expulsión de Juan José Purata.
De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro.
Chivas vs Tigres UANL - Liga MX
- ¿Cuándo?: 17 de septiembre
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 21:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (Ciudad de México), 03:05 horas (España)
Pumas vs Tigres UANL - Liga MX
- ¿Cuándo?: 20 de septiembre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Tigres UANL vs Atlas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 24 de septiembre
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Querétaro vs Tigres UANL - Liga MX
- ¿Cuándo?: 28 de septiembre
- Lugar: Querétaro, Querétaro
- Estadio: La Corregidora
- Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (Ciudad de México), 01:00 horas (España)
Tigres UANL vs Cruz Azul - Liga MX
- ¿Cuándo?: 4 de octubre
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Published | Modified
BENJAMÍN GUERRA
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.