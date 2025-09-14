Sports Illustrated Fútbol

Los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras el empate a ceros ante León

El conjunto felino se encuentra en zona de clasificación de manera directa a la Liguilla
Benjamín Guerra|
Los próximos cinco partidos de Tigres UANL
Los próximos cinco partidos de Tigres UANL

El Club Tigres UANL recibió a Santos Laguna en la correspondiente Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pero no se hicieron peligro en un encuentro de pocas emociones sin anotaciones. Cabe mencionar que el cuadro local se quedó con 10 hombres desde el minuto 20 tras la expulsión de Juan José Purata.

De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro.

Chivas vs Tigres UANL - Liga MX

Hugo Camberos, Jesus Angulo
Chivas vs Tigres UANL
  • ¿Cuándo?: 17 de septiembre
  • Lugar: Zapopan, Jalisco
  • Estadio: Akron
  • Hora: 21:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (Ciudad de México), 03:05 horas (España)

Pumas vs Tigres UANL - Liga MX

Vladimir Loroña, Ignacio Pussetto
Pumas vs Tigres UANL
  • ¿Cuándo?: 20 de septiembre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Tigres UANL vs Atlas - Liga MX

Paulo Ramírez, Diego Lainez
Tigres UANL vs Atlas
  • ¿Cuándo?: 24 de septiembre
  • Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Estadio: Universitario
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Querétaro vs Tigres UANL - Liga MX

FBL-MEX-TIGRES-QUERETARO
Querétaro vs Tigres UANL
  • ¿Cuándo?: 28 de septiembre
  • Lugar: Querétaro, Querétaro
  • Estadio: La Corregidora
  • Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (Ciudad de México), 01:00 horas (España)

Tigres UANL vs Cruz Azul - Liga MX

Jose Ignacio Rivero, Diego Lainez
Tigres UANL vs Cruz Azul
  • ¿Cuándo?: 4 de octubre
  • Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Estadio: Universitario
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

