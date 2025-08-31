Sports Illustrated Fútbol

Los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras vencer 1-0 al Santos Laguna en la J7 del Apertura 2025

Ángel Correa fue quien marcó el gol de la victoria para los universitarios
Jaime Garza|
Santos Laguna v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX
Santos Laguna v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

La noche del sábado 30 de agosto del 2025, los Tigres de la UANL se metieron a la cancha del TSM, para enfrentar al Santos Laguna en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Apertura 2025.

Con gol de Ángel Correa al minuto cincuenta y cinco, la escuadra dirigida por Guido Pizarro se quedó con el triunfo. Los universitarios llegan a trece unidades y son cuartos de la general, por debajo de Rayados de Monterrey, Club América y Cruz Azul.

Tigres UANL vs León - Liga MX

James Rodriguez, Ismael Diaz
Leon v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Clausura 2025, y el encuentro acabó 1-0 en favor de los Esmeraldas. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del León.

  • ¿Cuándo?: 13 de septiembre
  • Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Estadio: Universitario
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Chivas vs Tigres UANL - Liga MX

Gabriel Milito
Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número tres por el torneo de Clausura 2025, y el encuentro acabó 1-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Akron.

  • ¿Cuándo?: 17 de septiembre
  • Lugar: Zapopan, Jalisco
  • Estadio: Akron
  • Hora: 21:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (Ciudad de México), 03:05 horas (España)

Pumas vs Tigres UANL - Liga MX

Aaron Ramsey
Pumas UNAM v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número diecisiete por el torneo de Clausura 2025, y el encuentro acabó 2-1 en favor de Tigres UANL. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.

  • ¿Cuándo?: 20 de septiembre
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Tigres UANL vs Atlas - Liga MX

Gustavo Del Prete
Atlas v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Clausura 2025, y el encuentro acabó 2-1 en favor de Tigres UANL. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.

  • ¿Cuándo?: 24 de septiembre
  • Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Estadio: Universitario
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Querétaro vs Tigres UANL - Liga MX

Nicolas Fonseca, Carlo Garcia
Leon v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número once por el torneo de Clausura 2025, y el encuentro acabó 1-0 en favor de Tigres UANL. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.

  • ¿Cuándo?: 24 de septiembre
  • Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Estadio: Universitario
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
