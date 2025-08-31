Los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras vencer 1-0 al Santos Laguna en la J7 del Apertura 2025
La noche del sábado 30 de agosto del 2025, los Tigres de la UANL se metieron a la cancha del TSM, para enfrentar al Santos Laguna en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Apertura 2025.
Con gol de Ángel Correa al minuto cincuenta y cinco, la escuadra dirigida por Guido Pizarro se quedó con el triunfo. Los universitarios llegan a trece unidades y son cuartos de la general, por debajo de Rayados de Monterrey, Club América y Cruz Azul.
Tigres UANL vs León - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Clausura 2025, y el encuentro acabó 1-0 en favor de los Esmeraldas. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del León.
- ¿Cuándo?: 13 de septiembre
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Chivas vs Tigres UANL - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número tres por el torneo de Clausura 2025, y el encuentro acabó 1-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Akron.
- ¿Cuándo?: 17 de septiembre
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 21:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (Ciudad de México), 03:05 horas (España)
Pumas vs Tigres UANL - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número diecisiete por el torneo de Clausura 2025, y el encuentro acabó 2-1 en favor de Tigres UANL. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.
- ¿Cuándo?: 20 de septiembre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Tigres UANL vs Atlas - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Clausura 2025, y el encuentro acabó 2-1 en favor de Tigres UANL. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.
- ¿Cuándo?: 24 de septiembre
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Querétaro vs Tigres UANL - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número once por el torneo de Clausura 2025, y el encuentro acabó 1-0 en favor de Tigres UANL. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.
- ¿Cuándo?: 24 de septiembre
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.