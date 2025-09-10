Una vez que los mercados de todo el planeta cierren, el FC26 será lanzado de forma oficial en todo el mundo. Sin embargo, ahora mismo ya se conocen las medias de rating de las plantillas de los equipos más destacados del planeta, uno de ellos es el Real Madrid, quienes una vez más gozan de piezas estelares.

El más destacado de los de la capital de España y que es además la mejor carta de LaLiga y en general del juego, es el francés Kylian Mbappé. Luego de su gran año a nivel individual, el galo goza de una media de 91.

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Por detrás del francés figuran el inglés Jude Bellingham con una media de 90 y el tercer puesto es para Vinicius Jr. En el caso del brasileño, su baja de nivel le ha cobrado factura, pues pasó de ser el mejor del juego a reducir su nivel a 89, ya no siendo siquiera el mejor del Madrid.

Otras cartas destacadas del Madrid son la Thibaut Courtois. El meta belga con una media de 89 brilla como el mejor arquero de todo el juego superando tanto a Gianluigi Donnarumma como a Jan Oblak. Igual con la misma media está Federico Valverde, uno de los mejores medio centro tanto del juego como de la vida real.