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Sports Illustrated

Los ratings oficiales de los jugadores del Liverpool en EA Sports FC 27

El lanzamiento mundial será el 25 de septiembre
Jaime Garza|
Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27
Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27 | Justin Setterfield/GettyImages

Estamos ya a tan solo unos cuantos días de que el EA Sports FC 27 sea lanzado a nivel mundial. La fecha oficial será el 25 de septiembre, aunque previamente, el día 18 de septiembre, para ser exacto, se lanzarán las Ediciones Ultimate y Ultimate Plus. En un lanzamiento anticipado para que los verdaderos amantes de este asombroso videojuego puedan disfrutarlo antes que nadie.

Históricamente, el EA Sports ha sido más que un simple juego. Se trata casi de un simulador virtual a través del cual los aficionados pueden poner a prueba sus conocimientos tácticos de forma divertida y cada vez más inmersiva.

En el EA Sports FC 27, las principales estrellas del fútbol mundial son replicadas con una precisión que impresiona cada vez más a los usuarios. Los hinchas disfrutan de sus ídolos, guíandolos desde un control remoto hacia el gol, la atajada o la gambeta.

En este artículo, nos enfocamos en uno de los clubes más ganadores de la Premier League. Nos referimos al Liverpool y los ratings detallados de cada uno de sus elementos.

Alexander Isak
Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27 | Liverpool FC/GettyImages

Los ratings oficiales de los jugadores del Liverpool en EA Sports FC 27

JUGADOR

RIT

TIR

PAS

REG

DEF

FÍS

Virgil van Dijk

70

60

72

70

89

85

Alisson

85

87

82

86

50

86

Dominik Szoboszlai

82

83

86

84

74

77

Alexander Isak

81

87

72

82

39

72

Florian Wirtz

77

79

86

88

54

61

Ryan Gravenberch

79

76

81

83

80

80

Hugo Ekitiké

86

83

72

84

33

73

Alexis Mac Allister

61

81

83

82

77

74

Giorgi Mamardashvili

82

81

75

83

47

82

Cody Gakpo

77

83

80

81

47

74

Jeremie Frimpong

94

62

74

82

72

62

Milos Kerkez

84

59

75

78

76

79

Federico Chiesa

87

79

75

83

44

68

Curtis Jones

71

74

79

81

73

72

Víctor Muñóz

94

74

70

80

50

65

Joe Gómez

70

29

70

71

80

73

Conor Bradley

79

62

71

75

76

73

Wataru Endo

56

68

71

74

78

71

Harvey Elliott

72

71

76

81

50

44

Jérémy Jacquet

64

38

61

62

77

77

Kostas Tsimikas

78

56

73

73

74

72

Rio Ngumoha

90

71

68

79

37

49

Vítézslav Jaros

72

70

71

73

39

71

Stefan Bajcetic

69

52

67

73

71

62

Giovanni Leoni

57

30

54

58

72

68

Freddie Woodman

72

69

62

71

46

68

Lewis Koumas

80

67

62

71

33

65

James Mc Connell

64

57

68

67

61

64

Trey Nyoni

67

57

66

70

60

58

Luke Chambers

66

45

62

63

62

63

Calvin Ramsey

71

47

63

64

62

58

Harvey Davies

60

63

57

60

29

59

The Grounds: la innovadora propuesta del EA Sports FC 27

''Un campo de futbol social donde las calles se encuentran con el estadio. Desde los partidos informales y los 1v1 hasta formar equipo con amigos en Clubes, conéctate con mentores de futbol reconocidos, mejora tus habilidades y exprésate dentro y fuera de la cancha'', así describe el propio videojuego esta modalidad que conecta al mundo de la tecnología con las raíces del fútbol.

The Grounds es una interesante propuesta a través de la cual los usuarios podrán poner a prueba sus habilidades en un formato con olor a potrero. Por momentos dejarán atrás el pasto verde y se divertirán en callejones, tal como lo hacíamos todos durante la niñez.

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Published | Modified
Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

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