Los ratings oficiales de los jugadores del Liverpool en EA Sports FC 27
Estamos ya a tan solo unos cuantos días de que el EA Sports FC 27 sea lanzado a nivel mundial. La fecha oficial será el 25 de septiembre, aunque previamente, el día 18 de septiembre, para ser exacto, se lanzarán las Ediciones Ultimate y Ultimate Plus. En un lanzamiento anticipado para que los verdaderos amantes de este asombroso videojuego puedan disfrutarlo antes que nadie.
Históricamente, el EA Sports ha sido más que un simple juego. Se trata casi de un simulador virtual a través del cual los aficionados pueden poner a prueba sus conocimientos tácticos de forma divertida y cada vez más inmersiva.
En el EA Sports FC 27, las principales estrellas del fútbol mundial son replicadas con una precisión que impresiona cada vez más a los usuarios. Los hinchas disfrutan de sus ídolos, guíandolos desde un control remoto hacia el gol, la atajada o la gambeta.
En este artículo, nos enfocamos en uno de los clubes más ganadores de la Premier League. Nos referimos al Liverpool y los ratings detallados de cada uno de sus elementos.
Los ratings oficiales de los jugadores del Liverpool en EA Sports FC 27
JUGADOR
RIT
TIR
PAS
REG
DEF
FÍS
Virgil van Dijk
70
60
72
70
89
85
Alisson
85
87
82
86
50
86
Dominik Szoboszlai
82
83
86
84
74
77
Alexander Isak
81
87
72
82
39
72
Florian Wirtz
77
79
86
88
54
61
Ryan Gravenberch
79
76
81
83
80
80
Hugo Ekitiké
86
83
72
84
33
73
Alexis Mac Allister
61
81
83
82
77
74
Giorgi Mamardashvili
82
81
75
83
47
82
Cody Gakpo
77
83
80
81
47
74
Jeremie Frimpong
94
62
74
82
72
62
Milos Kerkez
84
59
75
78
76
79
Federico Chiesa
87
79
75
83
44
68
Curtis Jones
71
74
79
81
73
72
Víctor Muñóz
94
74
70
80
50
65
Joe Gómez
70
29
70
71
80
73
Conor Bradley
79
62
71
75
76
73
Wataru Endo
56
68
71
74
78
71
Harvey Elliott
72
71
76
81
50
44
Jérémy Jacquet
64
38
61
62
77
77
Kostas Tsimikas
78
56
73
73
74
72
Rio Ngumoha
90
71
68
79
37
49
Vítézslav Jaros
72
70
71
73
39
71
Stefan Bajcetic
69
52
67
73
71
62
Giovanni Leoni
57
30
54
58
72
68
Freddie Woodman
72
69
62
71
46
68
Lewis Koumas
80
67
62
71
33
65
James Mc Connell
64
57
68
67
61
64
Trey Nyoni
67
57
66
70
60
58
Luke Chambers
66
45
62
63
62
63
Calvin Ramsey
71
47
63
64
62
58
Harvey Davies
60
63
57
60
29
59
The Grounds: la innovadora propuesta del EA Sports FC 27
''Un campo de futbol social donde las calles se encuentran con el estadio. Desde los partidos informales y los 1v1 hasta formar equipo con amigos en Clubes, conéctate con mentores de futbol reconocidos, mejora tus habilidades y exprésate dentro y fuera de la cancha'', así describe el propio videojuego esta modalidad que conecta al mundo de la tecnología con las raíces del fútbol.
The Grounds es una interesante propuesta a través de la cual los usuarios podrán poner a prueba sus habilidades en un formato con olor a potrero. Por momentos dejarán atrás el pasto verde y se divertirán en callejones, tal como lo hacíamos todos durante la niñez.
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.