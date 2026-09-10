Estamos ya a tan solo unos cuantos días de que el EA Sports FC 27 sea lanzado a nivel mundial. La fecha oficial será el 25 de septiembre, aunque previamente, el día 18 de septiembre, para ser exacto, se lanzarán las Ediciones Ultimate y Ultimate Plus. En un lanzamiento anticipado para que los verdaderos amantes de este asombroso videojuego puedan disfrutarlo antes que nadie.

Históricamente, el EA Sports ha sido más que un simple juego. Se trata casi de un simulador virtual a través del cual los aficionados pueden poner a prueba sus conocimientos tácticos de forma divertida y cada vez más inmersiva.

En el EA Sports FC 27, las principales estrellas del fútbol mundial son replicadas con una precisión que impresiona cada vez más a los usuarios. Los hinchas disfrutan de sus ídolos, guíandolos desde un control remoto hacia el gol, la atajada o la gambeta.

En este artículo, nos enfocamos en uno de los clubes más ganadores de la Premier League. Nos referimos al Liverpool y los ratings detallados de cada uno de sus elementos.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27 | Liverpool FC/GettyImages

Los ratings oficiales de los jugadores del Liverpool en EA Sports FC 27

JUGADOR RIT TIR PAS REG DEF FÍS Virgil van Dijk 70 60 72 70 89 85 Alisson 85 87 82 86 50 86 Dominik Szoboszlai 82 83 86 84 74 77 Alexander Isak 81 87 72 82 39 72 Florian Wirtz 77 79 86 88 54 61 Ryan Gravenberch 79 76 81 83 80 80 Hugo Ekitiké 86 83 72 84 33 73 Alexis Mac Allister 61 81 83 82 77 74 Giorgi Mamardashvili 82 81 75 83 47 82 Cody Gakpo 77 83 80 81 47 74 Jeremie Frimpong 94 62 74 82 72 62 Milos Kerkez 84 59 75 78 76 79 Federico Chiesa 87 79 75 83 44 68 Curtis Jones 71 74 79 81 73 72 Víctor Muñóz 94 74 70 80 50 65 Joe Gómez 70 29 70 71 80 73 Conor Bradley 79 62 71 75 76 73 Wataru Endo 56 68 71 74 78 71 Harvey Elliott 72 71 76 81 50 44 Jérémy Jacquet 64 38 61 62 77 77 Kostas Tsimikas 78 56 73 73 74 72 Rio Ngumoha 90 71 68 79 37 49 Vítézslav Jaros 72 70 71 73 39 71 Stefan Bajcetic 69 52 67 73 71 62 Giovanni Leoni 57 30 54 58 72 68 Freddie Woodman 72 69 62 71 46 68 Lewis Koumas 80 67 62 71 33 65 James Mc Connell 64 57 68 67 61 64 Trey Nyoni 67 57 66 70 60 58 Luke Chambers 66 45 62 63 62 63 Calvin Ramsey 71 47 63 64 62 58 Harvey Davies 60 63 57 60 29 59

The Grounds: la innovadora propuesta del EA Sports FC 27

''Un campo de futbol social donde las calles se encuentran con el estadio. Desde los partidos informales y los 1v1 hasta formar equipo con amigos en Clubes, conéctate con mentores de futbol reconocidos, mejora tus habilidades y exprésate dentro y fuera de la cancha'', así describe el propio videojuego esta modalidad que conecta al mundo de la tecnología con las raíces del fútbol.

The Grounds es una interesante propuesta a través de la cual los usuarios podrán poner a prueba sus habilidades en un formato con olor a potrero. Por momentos dejarán atrás el pasto verde y se divertirán en callejones, tal como lo hacíamos todos durante la niñez.