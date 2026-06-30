Los récords históricos que Kylian Mbappé rompió en el Francia vs Suecia del Mundial 2026

Kylian Mbappé es historia viva de los mundiales. A sus 27 años, el delantero de la selección de Francia sorprende partido a partido y se encuentra en la pelea por ser el máximo goleador histórico de la competencia. Como era de esperarse, el goleador del Real Madrid se lució en el duelo entre Les Bleus y Suecia anotando un doblete.

Con sus dos goles ante los Blågult, Mbappé rebasó a Miroslav Klose como segundo goleador del torneo y llegó a 18 anotaciones en Copas del Mundo, solamente una por detrás de Lionel Messi, quien lidera el listado tras haber disputado seis mundiales.

No obstante, este no es la única marca que el goleador francés superó este martes 30 de junio. Mbappé también puede presumir el ser el máximo anotador de goles en las rondas de eliminación directa. De acuerdo con cifras de Opta, el atacante galo suma un total de 10 tantos en nueve partidos de eliminación.

Mbappé superó a Leónidas Da Silva, una de las primeras superestrellas del futbol brasileño, y a Ronaldo Nazario, quienes registraban ocho goles cada uno en este tipo de enfrentamientos.

Kylian Mbappé has broken the record for most knockout-stage goals scored at the World Cup. pic.twitter.com/cHET4Isk3A — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 30, 2026

¿Mbappé terminará el Mundial 2026 como máximo goleador del torneo?

El delantero francés ha tenido una actuación fantásica en el Mundial 2026. En la presente justa, Mbappé suma seis goles y su selección ya tiene garantizado su boleto a los octavos de final, fase en la que se enfrentará a la combativa Paraguay.

En el Mundial de 2022, Mbappé anotó ocho goles, mientras que en el de 2018, en el que salió campeón, registró cuatro anotaciones a su nombre.

FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWE | JEWEL SAMAD/GettyImages

El mítico goleador francés tiene 18 goles, pero para coronarse como máximo anotador de Copas del Mundo en este certamen tendrá que esperar a lo que haga Lionel Messi, quien lidera el listado.

La selección argentina se medirá ante Cabo Verde en la ronda de 16avos de final y 'La Pulga' podría aumentar su cuenta personal ante la escuadra africana.

Todo apunta a que tanto Francia como Argentina seguirán avanzando en el torneo, por lo que Mbappé y Messi seguirán teniendo oportunidades para seguir acrecentando su marca goleadora.