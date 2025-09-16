Los registros históricos de Nicolás Larcamón en su inicio con Cruz Azul

En la Leagues Cup, la dudas en torno a Nicolás Larcamón al frente de Cruz Azul fueron severas. Luego de los resultados y las formas, hubieron quienes incluso apelaban al despido del entrenador. En lo más recientes días, todo ha cambiado cortesía de lo hecho por el equipo dentro de la Liga MX.

Luego del triunfo en contra del Pachuca, los de la capital del país cerraron la jornada como segundos de la general a un punto del Monterrey. Adicional, Nicolás ha hecho historia al firmar el mejor arranque en la historia de los torneos cortos para un entrenador extranjero para los de la Noria.

NICOLÁS LARCAMÓN:



- 83.3 % DE EFECTIVIDAD



- Datazo de @HistorialAzul: Mejor debut de un DT extranjero tras 8 fechas en torneos cortos con @CruzAzul pic.twitter.com/ic5Q7qZwSv — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) September 14, 2025

Los tres puntos del fin de semana colocaron a Larcamón con una suma de 20 de 24 posibles. Esto coloca al técnico con un porcentaje de efectividad del 83,3 por ciento, cifra que supera lo hecho por Martín Anselmi en su primer torneo con los celestes, quien llegó a promediar 75 por ciento luego de 5 triunfos y 3 empates.

Atlas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A pesar que los datos enaltecen y juegan en favor de la figura de Larcamón, el técnico pide calma. El mismo Nicolás, quien asegura sentirse honrado por el reconocimiento, aunque, entiende que no ha ganado nada serio, la meta es el título de la Liga MX, no récords de tal índole.

