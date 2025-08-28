Los rivales del FC Barcelona en la fase de la liga de la Champions League 2025/26

El FC Barcelona alcanzó las semifinales en la pasada edición de la UEFA Champions League pero quedó afuera en una serie para el infarto contra el Inter de Milán. Ahora, con las ilusiones renovadas, buscará ir a por la sexta Orejona de su historia.

Rivales del FC Barcelona en la fase de la liga de la Champions 2025/26

Rival 1: PSG

Rival 2: Chelsea

Rival 3: Eintracht Frankfurt

Rival 4: Brujas

Rival 5: Olympiacos

Rival 6: Slavia Praga

Rival 7: Copenhague

Rival 8: Newcastle

¿Cómo funciona la fase de liguilla?

Desde la temporada pasada, la fase de la liga reemplaza a la tradicional fase de grupos. Los 36 equipos participantes jugarán ocho partidos contra rivales de todos los bombos, cuatro en casa y cuatro fuera. Los ocho mejores equipos de la liga se clasificarán directamente para los octavos de final, mientras que los equipos que ocupen del noveno al vigésimo cuarto puesto competirán en una eliminatoria de 'play-off' para avanzar a la fase eliminatoria. Los equipos que terminen en las posiciones 25 y posteriores quedarán eliminados de la competencia europea.

¿Cuáles son las fechas de la fase de liguilla de la UEFA Champions League 2025/26?

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025



Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025



Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025



Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025



Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025



Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025



Jornada 7: 20/21 de enero de 2026



Jornada 8: 28 de enero de 2026

¿Cuándo es la final de la UEFA Champions League 2025/26?

Sevilla FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League Final 2022/23 | Naomi Baker/GettyImages

La gran final de la Champions League 2025/26 está programada para el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.

Más noticias sobre la Champions League