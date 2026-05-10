Los salarios del Clásico: ¿qué futbolista cobra más?

El Clásico es uno de los eventos más esperados por los hinchas del Barcelona y el Real Madrid y, como sucede con todo suceso que invade la agenda, las charlas al respecto van mucho más allá de lo deportivo. Uno de los temas que genera conversación tiene que ver con los salarios de los futbolistas y, en medio de la rivalidad entre ambos gigantes españoles, también aparece la comparación económica entre una plantilla y otra.

El Barça ha sufrido problemas económicos durante los últimos años y eso repercutió en la confección de su plantel. Del otro lado, el Merengue sostiene un modelo de gestión que lo mantiene entre las instituciones con mayores ingresos del planeta.

1. Kylian Mbappé

Kylian Mbappe, Real Madrid | Soccrates Images/GettyImages

Mbappé no está viviendo su mejor campaña en el Real Madrid, aunque resulta imposible negar el impacto que generó desde su llegada. El francés percibe un salario anual de 31.250.000 euros, con un ingreso semanal de 600.962 euros. Su desembarco en el club blanco durante 2024 elevó todavía más la atención alrededor de las cifras que maneja la institución madrileña y, de esta manera, encabeza el ranking salarial del Clásico.

2. David Alaba

David Alaba, Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

David Alaba recibe 22.500.000 euros por temporada y 432.692 euros por semana. Su posición dentro de la lista puede sorprender a varios aficionados, debido a que las lesiones marcaron buena parte de sus últimos años en el club. Su llegada al Real Madrid despertó entusiasmo entre quienes disfrutan del fútbol y conformó una dupla central muy valorada junto a Éder Militao. A partir de 2023, una rotura de ligamentos, seguida por numerosos problemas físicos fueron quitándole terreno dentro del equipo.

3. Vinícius Jr.

Vinicius Jr, Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

El brasileño integra el top tres salarial tanto del Real Madrid como del Clásico. Vinicius cobra 20.830.000 euros anuales y 480.769 euros semanales. Su rendimiento lo convirtió en una de las figuras más representativas del conjunto merengue y su contrato refleja el lugar que ocupa dentro de la institución española.

4. Jude Bellingham

Jude Bellingham, Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

Bellingham comparte cifra anual con Vini y con el siguiente futbolista de la lista. El mediocampista inglés percibe 20.830.000 euros por temporada y 400.577 euros semanales. Su llegada al club en 2023 desde el Borussia Dortmund fue celebrada y, aunque distintas molestias físicas condicionaron parte de su continuidad, el inglés marca diferencias dentro del campo.

5. Robert Lewandowski

Robert Lewandowski, Barcelona | Anadolu/GettyImages

Recién en el quinto puesto aparece un jugador del Barcelona. Lewandowski comparte salario con Vinicius y Bellingham, con ingresos anuales de 20.830.000 euros y un pago semanal de 400.577 euros. El delantero polaco llegó al conjunto catalán con la intención de cubrir el vacío que dejó la salida de Lionel Messi y también para reforzar el ataque azulgrana.

6. Frenkie de Jong

Frenkie de Jong, Barcelona | Alex Caparros/GettyImages

Frenkie de Jong aparece inmediatamente después de Lewandowski fuera del top cinco. El neerlandés recibe 19.000.000 euros anuales y 365.385 euros semanales. De Jong llegó al Barcelona en 2019 y formó parte de los planteles que conquistaron LaLiga en 2023 y 2025.