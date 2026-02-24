Los seis jugadores del Real Madrid que están apercibidos de cara a los octavos de la Champions League

El Real Madrid afronta el compromiso decisivo ante el Benfica con una ventaja mínima en la eliminatoria, pero también con una preocupación evidente: seis jugadores están apercibidos y podrían perderse la ida de los octavos de final si ven tarjeta amarilla.

El caso más sensible es el de Vinícius Júnior. El brasileño fue amonestado tras su celebración en el Estádio da Luz y quedó al borde de la suspensión. En un cruce que puede derivar en un enfrentamiento ante el Manchester City o el Sporting CP, cualquier baja sería un contratiempo mayúsculo.

Nombres bajo advertencia

Además de Vinicius, también están en capilla Aurélien Tchouaméni, Álvaro Carreras, Dean Huijsen y Jude Bellingham. A ellos se suma Rodrygo, aunque el brasileño no estará disponible este miércoles porque debe cumplir el segundo partido de sanción tras su expulsión en la fase previa.

La situación es dispar. Bellingham continúa recuperándose de una lesión y no será de la partida, mientras que Huijsen arrastra molestias físicas y es duda hasta último momento. En cambio, Vinicius, Tchouaméni y Carreras apuntan a integrar el once, lo que obliga al cuerpo técnico a asumir el riesgo.

El foco sobre Vinicius

El extremo brasileño vuelve a quedar bajo la lupa tras el incidente en Lisboa. Hasta ese encuentro, solo había sido amonestado en el cruce ante el Liverpool en Anfield. Su rendimiento venía en alza en las últimas semanas, mostrando una versión más determinante y madura.

Sin la presencia de Prestianni, sancionado provisionalmente por la UEFA, el contexto será diferente, pero el margen de error es mínimo. Más allá del resultado, el autocontrol del ‘7’ será un factor clave.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAINING | OSCAR DEL POZO/GettyImages

La buena noticia para el técnico es la recuperación de Raúl Asencio, quien ya cumplió su suspensión tras la expulsión sufrida en el último duelo europeo. Sin embargo, la baja confirmada de Rodrygo limita las variantes ofensivas.

Con la clasificación en juego y medio plantel condicionado, el Madrid no solo se juega el pase: también administra riesgos pensando en lo que viene. En la Champions, cada tarjeta pesa tanto como un gol.

