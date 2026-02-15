Sin echar las campanas al vuelo, vale la pena detenerse en el gran momento que atraviesa Chivas de Guadalajara. Una prueba clara fue lo ocurrido en el Clásico Nacional ante el Club América, un duelo que el equipo dirigido por Gabriel Milito controló de principio a fin. El estratega rojiblanco volvió a imponer condiciones en el partido que paraliza y divide a todo el país, reafirmando su dominio reciente en este enfrentamiento histórico.

También es importante destacar la racha positiva del Rebaño Sagrado. Chivas es el único equipo del Clausura 2026 que presume seis victorias consecutivas sin conocer la derrota en lo que va del torneo, suma 18 puntos y se consolida como la segunda mejor ofensiva del campeonato, con once anotaciones.

La victoria frente a las Águilas además de representar tres puntos, dejó al estratega argentino con otra racha digna de admirar y es que desde que llegó a suelo tapatío en el Apertura 2025, no ha perdido en ninguna ocasión frente a los azulcremas.

Hasta el momento, Milito tiene un récord de dos triunfos al verse las caras contra André Jardine y los suyos, de igual forma tiene paso perfecto en el Clásico de Clásicos en Liga MX, puesto que los derrotó en el Apertura 2025 dos goles por uno en el Estadio Ciudad de los Deportes y ahora en el Estadio Akron en esta Jornada 6.

En conferencia de prensa el director técnico del Rebaño Sagrado dejó ver que está contento con el accionar de su equipo y que sabe que fueron totalmente superiores a los azulcremas, tal es así que lograron sacar la victoria.

Fue una victoria muy trabajada, por momentos jugando muy bien y siendo superiores. Le damos el valor que tiene un triunfo como este, teniendo en cuenta que se trataba de un Clásico Gabriel Milito

Estos son los Clásicos Nacionales que ha disputado Gabriel Milito

América 1-2 Chivas

Liga MX Apertura 2025

Este encuentro fue el primero que disputó el argentino frente al brasileño y logró salir avante. Roberto Alvarado abrió el marcador al 63' gracias a un pase de Erick Gutiérrez desde la banda derecha, posteriormente llegó Armando González para marcar el segundo en una descolgada individual al 88' y para cerrar el duelo, Alejandro Zendejas acercó a los suyos al 90+3', pero no fue suficiente.

Chivas 1-0 América

Liga MX Clausura 2026

En el segundo duelo de nueva cuenta el 'Hormiga' fue quien salvó a Milito de un resultado diferente y es que logró hacerse presente en el marcador al minuto 41 y apartir de ese momento los azulcremas ya no encontraron el rumbo para sacar al menos un empate.