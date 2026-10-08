Los tres cambios que Michael Carrick tiene que hacer en el Manchester United en su regreso a la Premier League

El Manchester United cerró la jornada antes del primer parón internacional de la temporada con un empate in extremis ante un Fulham que aún no ha ganado ningún partido, lo que le deja con cinco puntos en las cinco primeras jornadas de la Premier League

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

Michael Carrick habría esperado tener más puntos en el casillero a estas alturas de su primera temporada completa al frente del equipo, sobre todo después de liderar la Premier League en los últimos 16 partidos de la campaña anterior. Sin embargo, se ha mostrado dispuesto a quedarse con lo positivo.

“Han sido márgenes bastante ajustados los que han inclinado la balanza en contra. Sé que podemos hacerlo mejor… tenemos que mejorar en ciertos aspectos. Pero no estoy desanimado ni abatido porque estamos mostrando algunas señales positivas”, declaró Carrick a los periodistas en Craven Cottage.

Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27 | Marc Atkins/GettyImages

Los Red Devils reciben al Tottenham Hotspur en Old Trafford cuando se reanude la competición nacional el sábado, con el equipo de Roberto De Zerbi ocupando el último puesto de la clasificación.

Pero uno de los otros problemas a los que Carrick debe enfrentarse ahora es elegir un equipo capaz de ganar el partido, ya que la lista de lesionados de la plantilla se ha ampliado aún más durante el parón internacional.

Jugadores lesionados en el Manchester United después del parón

Jugador Lesión Estado para enfrentarse al Tottenahm Karl Darlow Desconocida Duda Matthijs de Ligt Espalda Descartado Amad Diallo Tobillo Duda Patrick Dorgu Isquiotibiales Duda Tom Heaton Isquiotibiales Duda Kobbie Mainoo Desconocida Duda Noussair Mazraoui Desconocida Duda Marcus Rashford Cadera Duda Benjamin Šeško Espinilla Duda Manuel Ugarte Rodilla Descartado

El United ya tenía varias bajas por lesión antes del parón internacional. Amad Diallo lleva ausente desde la pretemporada, mientras que Manuel Ugarte sufrió una lesión de larga duración en el Mundial. Matthijs de Ligt no ha jugado nada en 2026 debido a un problema de espalda que finalmente requirió de una intervención quirúrgica en mayo, aunque ya ha vuelto a los entrenamientos y su recuperación está a punto de completarse.

De estos tres jugadores, solo Diallo tiene posibilidades de participar de alguna forma contra los Spurs. La ausencia del marfileño en la banda derecha se ha notado en las primeras semanas de la temporada.

Leeds United v Manchester United - Pre-Season Friendly | Charles McQuillan/GettyImages

Kobbie Mainoo y Marcus Rashford no llegaron a la concentración de la selección inglesa, ya que se retiraron tras sufrir lesiones contra el Fulham. Se espera que ambos regresen para el partido contra los Spurs, pero de momento su participación se mantiene en duda hasta que haya una primera actualización concreta.

Benjamin Šeško se encuentra en la misma situación, ya que se retiró de la convocatoria de Eslovenia antes incluso de que se diera el primer toque de balón en el campo de entrenamiento. El delantero, que se está recuperando de una lesión en la espinilla similar a la que puso fin prematuramente a su temporada 2025/26, se perdió el partido contra el Fulham y, en lo que va de temporada, solo ha jugado como suplente en la Premier League para facilitar su vuelta gradual a la acción. Ha dicho a los aficionados que, en cuanto a su recuperación, “va por buen camino”. Pero, aunque Šeško esté en forma para el sábado, es poco probable que sea titular.

Patrick Dorgu causó baja en la selección danesa tras sufrir, al parecer, una lesión en el tendón de la corva en el segundo de los cuatro partidos internacionales de su país. Fue titular en dicho partido contra Gales, pero se vio obligado a abandonar el terreno de juego a los 30 minutos. Noussair Mazraoui es otro jugador cuyo estado no se conoce con certeza, ya que Marruecos lo envió de vuelta a casa tras lesionarse contra Lesoto el 29 de septiembre. La participación de ambos en el partido contra los Spurs es dudosa.

Patrick Dorgu, Denmark v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2 | NurPhoto/GettyImages

Si ni Karl Darlow ni Tom Heaton se han recuperado de lo que se supone que son problemas relativamente leves, el puesto de portero suplente podría recaer en Dermot Mee por segunda vez esta temporada.

¿Cómo podría Michael Carrick sustituir a los ausentes?

Si Mainoo no está disponible para el sábado, podría suponer el debut de Carlos Baleba, fichaje de este verano. El internacional camerunés llegó lesionado procedente del Brighton & Hove Albion y pasó sus primeras semanas en Manchester recuperándose de ese problema en el tobillo.

En caso de que Rashford no fuera titular, Carrick podría realizar una reorganización en ataque que lleve a Matheus Cunha de vuelta a la posición de la izquierda, donde jugó gran parte de la temporada pasada. Con Bryan Mbeumo liderando la línea de ataque por el centro, podría surgir una oportunidad en la derecha para que Shea Lacey sea titular en la Premier League por primera vez en su carrera.

Así se vería la posible formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Lammens

Defensas: Dalot, Maguire, Yoro, Shaw

Centrocampistas: Baleba, Tielemans

Mediapuntas: Lacey, Bruno Fernandes, Cunha

Delantero: Mbeumo

Baleba no jugó contra el Fulham y, desde entonces, ha tenido tres semanas más para ponerse en forma en los entrenamientos. Debería aportar equilibrio al centro del campo, ya que es el único mediocentro defensivo y el jugador que más se asemeja al ya ausente Casemiro.

Baleba, Manchester United - Premier League 2026/27 | Ash Donelon/GettyImages

Baleba también participó en el partido amistoso a puerta cerrada contra el Lausanne-Sport, propiedad de INEOS.

La defensa de cuatro podría mantenerse igual que en el partido contra el Fulham, aunque Leny Yoro o Ayden Heaven podrían disputarle el puesto a Lisandro Martínez, dependiendo del estado físico del argentino tras su regreso de Sudamérica esta semana. Yoro fue titular el lunes en la victoria de Francia por 4-1 sobre Bélgica, en la que debutó con la selección absoluta, pero su posición ideal es la de central derecho.

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