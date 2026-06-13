Los tres cambios que prepara Javier Aguirre para el México vs Corea del Sur

La selección mexicana se enfrentará a Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio en el segundo partido del Grupo A del Mundial 2026. Ambas escuadras llegan a este compromiso tras haber ganado en su debut. El Tri y los Guerreros de Taeguk se han enfrentado dos veces en la justa mundialista, con un récord de dos victorias para el combinado azteca.

En el compromiso de la segunda fecha del torneo se podría definir qué equipo avanzará a los dieciseisavos de final como primer lugar del sector. De acuerdo con los reportes más recientes, Javier Aguirre estaría preparando hasta tres modificaciones para el duelo ante Corea del Sur con respecto a la alineación contra Sudáfrica.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

El reportero Gibrán Araige informó que el 'Vasco' ha trabajado con un cuadro distinto de cara al duelo ante los surcoreanos. El técnico mexicano mandaría a Edson Álvarez de inicio para cubrir la baja de César Montes, quien fue expulsado en los últimos minutos del duelo ante Sudáfrica.

Asimismo, Aguirre mandaría de inicio a Jorge Sánchez, en lugar de Israel Reyes, para cubrir la lateral derecha. Finalmente, todo apunta a que Gilberto Mora arrancaría como titular en lugar de Brian Gutiérrez.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



¿QUÉ LES PARECE ESTE 11 TITULAR PARA ENFRENTAR A REPÚBLICA DE COREA 🇰🇷 ?



• Tres cambios

• Edson x Montes (suspendido)

• Mora x Brian

• Sánchez x Reyes



¿Qué le moverían ustedes?…Los leo👀 pic.twitter.com/WJAT0XQpLZ — Gibrán Araige (@GibranAraige) June 13, 2026

El historial de México ante Corea del Sur en Mundiales

México ha jugado dos veces ante Corea del Sur en mundiales. En la edición de 1998, el cuadro azteca se impuso a la escuadra asiática por marcador de 3-1, con doblete de Luis 'Matador' Hernández y gol de Ricardo Peláez.

En Rusia 2018, ambas escuadras se volvieron a ver las caras. En esa ocasión, el Tri ganó por marcador de 2-1 ante los Guerreros de Taeguk. Carlos Vela y Javier 'Chicharito' Hernández anotaron por parte de los mexicanos, mientras que Heung-Min Son anotó el gol de los surcoreanos.

Korea Republic v Mexico: Group F - 2018 FIFA World Cup Russia | Clive Mason/GettyImages

En total, la selección mexicana y Corea del Sur se han enfrentado un total de 19 ocasiones, tomando en cuenta partidos amistosos y oficiales. En el historial completo, los asiáticos suman ocho triunfos por siete del tricolor y solamente cuatro empates.