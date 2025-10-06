Los tres clubes de la Premier League que Ronald Araújo rechazó durante el verano

Ronald Araújo habría rechazado varias ofertas durante el mercado de fichajes de verano, mientras se contemplaba su posible salida del Barcelona.

Según el diario SPORT, cuatro equipos europeos: Chelsea, Liverpool, Tottenham y Juventus intentaron convencer a Araújo de que dejara al Barcelona en el reciente mercado de fichajes. La cláusula de rescisión del jugador, originalmente de 1,000 millones de euros (1,100 millones de dólares), se redujo a 60 millones de euros (70.4 millones de dólares) durante los primeros 15 días de julio, convirtiéndolo en una opción muy atractiva para los clubes interesados.

Sin embargo, ninguna de esas negociaciones prosperó y la cláusula de Araújo volvió a su cifra original.

Ronald Araújo quiere triunfar en el Barcelona

Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El defensor uruguayo habría dejado claro que su intención era continuar en el Barcelona. Tras una complicada temporada 2024–25, Araújo busca recuperar su mejor nivel en el único club europeo en el que ha jugado.

Al regresar de sus vacaciones para incorporarse a la pretemporada, se le preguntó si seguiría con el equipo, a lo que respondió: “Si depende de mí, sí”. Cabe señalar que su contrato actual vence al final la temporada 2030–31.

Después de perderse seis meses de la campaña 2024–25, Araújo tuvo dificultades para volver a su mejor forma y no logró consolidarse como titular en el esquema de Hansi Flick. Posteriormente, fue señalado como uno de los principales responsables en la eliminación del Barcelona en la Champions League, frente al Inter de Milán.

Aun así, el uruguayo lucha por recuperar un puesto en el once inicial para la temporada 2025–26. Tras la salida de Iñigo Martínez, su presencia ha cobrado mayor relevancia.

Araújo ha sido titular en los últimos tres partidos de liga del Barcelona, portando además el brazalete de capitán. Pero Eric García y Pau Cubarsí parecen ser la pareja de centrales preferida por Hansi Flick, según las alineaciones que ha utilizado en los encuentros más importantes de la temporada.

Si el rol de Araújo vuelve a reducirse conforme avance la campaña, las especulaciones sobre un posible traspaso podrían resurgir.