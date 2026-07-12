Los tres clubes que más jugadores aportan a las semifinales del Mundial 2026

Las semifinales del Mundial 2026 ya están aquí y los mejores cuatro países del planeta fútbol tienen a sus plantillas repletas de estrellas de los principales clubes de Europa, con tres que pican en punta en un ranking de los que más aportaron a esta instancia definitoria.

España y Francia jugarán la primera semifinal el martes 14 en el AT&T Stadium de Dallas para dirimir quien saca pasaje a Nueva Jersey para la gran final del 19 de julio. Por su parte, Argentina e Inglaterra disputarán su cruce en Atlanta el miércoles 15. Ambos partidos se jugarán a las 14:00, hora local.

Los tres equipos que más jugadores aportan a esta instancia

3. Arsenal - Inglaterra

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Joe Scarnici - FIFA/GettyImages

Los Gunners tuvieron una temporada brillante, ganando la Premier League tras más de 20 años y alcanzando la final de la UEFA Champions League.



En semifinales del Mundial tendrán ocho jugadores, con Mikel Merino como una de las principales figuras: el español marcó el gol de la victoria tanto contra Portugal como frente a Bélgica. Además, están Declan Rice, Bukayo Saka, William Saliba, David Raya, Martín Zubimendi, Noni Madueke y Eberechi Eze.

2. Atlético de Madrid - España

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

El Colchonero no tuvo una campaña demasiado saliente, aunque le ha aportado a la selección argentina semifinalista una gran cantidad de jugadores en todas las líneas: Juan Musso, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nahuel Molina y Julián Álvarez.



Sin franceses ni ingleses, completan la lista de Albirrojos en semis del Mundial los españoles Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y Alejandro Grimaldo, recientemente anunciado como incorporación.

1. FC Barcelona - España

FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BEL | ETIENNE LAURENT/GettyImages

Con un aporte récord a la selección española, el Barcelona tiene a una decena de futbolistas en la búsqueda de un lugar en la gran final.



Con la Furia Roja participan Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Ferran Torres. En Francia está Jules Koundé y en Inglaterra aparece Anthony Gordon, reciente incorporación.

Club País Jugadores en semifinales FC Barcelona España 10 Atlético de Madrid España 9 Arsenal Inglaterra 8