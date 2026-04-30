Los tres clubes que sueñan con el fichaje de Julián Álvarez

Luego de su llegada al Atlético de Madrid en 2024 por una cifra cercana a los 95 millones de euros, Julían Álvarez se consolidó en la delantera rojiblanca con un rendimiento inmediato y acumuló 29 goles en su primera temporada, siendo protagonista en todas las competencias.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | BSR Agency/GettyImages

Aunque su cuota goleadora en LaLiga bajó sutilmente este año -lleva 20 en 48 partidos- su incidencia internacional se sostuvo con regularidad, especialmente en la UEFA Champions League.

En esa misma línea, el propio entrenador colchonero Diego Simeone reconoció que varios clubes siguen de cerca su situación: “es un jugador extraordinario. Hay interés por parte del Arsenal, el Barcelona, ​​el Paris Saint-Germain y otros equipos. Pero no hay nada de qué preocuparse", aseguró.

1. Arsenal: la opción que más sentido tiene

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El Arsenal surge como el destino más lógico para el argentino. El conjunto de Mikel Arteta necesita un delantero de jerarquía para dar el salto definitivo en el plano internacional y, a su vez, pelear titulos con mayor regularidad. Álvarez ya demostró en su etapa en el Manchester City que puede rendir en la Premier League, incluso compitiendo con Erling Haaland. La operación, eso sí, dependerá de que los Gunners liberen espacio en ataque y afronten una inversión económica desmedida.

2. Barcelona: el sueño difícil

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El FC Barcelona pretende al delantero como posible reemplazo de Robert Lewandowski. Desde lo futbolístico, su incorporación sería ideal para iniciar una nueva etapa ofensiva en la estrategia táctica del entrenador Hansi Flick. Sin embargo, el club catalán continúa condicionado por su situación financiera y dificilmente pueda afrontar una negociación de esa magnitud económica.

3. PSG: poder económico y oportunidad

Paris Saint-Germain FC v Club Atletico de Madrid: Group B - FIFA Club World Cup 2025 | Melinda Meijer/ISI Photos/GettyImages

El Paris Saint-Germain surge como una alternativa fuerte debido a su capacidad económica. El equipo parisino podría reconfigurar su ataque ante posibles salidas importantes en el frente. Uno de los nombres que genera incertidumbre es Ousmane Dembélé, cuyo futuro no está asegurado. Si se concreta una venta, el club tendría vía libre para ir a fondo por Álvarez, una operación que sería viable tanto desde lo financiero como desde lo deportivo.

Por ahora, el Atlético no tiene urgencias de venta y mantiene una postura firme en torno a la continuidad del delantero en el equipo. Sin embargo, con varias propuestas de equipos grandes al alcance de la mano y el Mundial 2026 cada vez más cerca, Julián Álvarez podría convertirse en el gran protagonista del próximo mercado en las diferentes ligas europeas.

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