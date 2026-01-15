Los tres gigantes europeos que lideran la carrera por fichar a Xabi Alonso

A pesar de perder su puesto en el Real Madrid, Xabi Alonso sigue siendo un entrenador muy solicitado, con el Liverpool, el Bayern Múnich y el Manchester City vigilando sus próximos pasos.

Alonso vio cómo su proyecto en la banda de su antiguo club se desmoronaba tras la derrota por 3-2 ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España. Con las manos vacías y derrotado, el Real Madrid regresó de Arabia Saudí, y pocas horas después, el club cortó relaciones con el español.

Tras un éxito monumental en el Bayer Leverkusen, Alonso solo duró siete meses en el que podría considerarse el club más grande del mundo, donde un desacuerdo público con el extremo estrella Vinicius Junior, tácticas cuestionables y malos resultados empañaron su breve reinado.

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup previews | NurPhoto/GettyImages

Aun así, su fracaso en la capital española no lo ha definido, ni ha disuadido a otros clubes de seguirle el rastro al ahora entrenador sin contrato. Fabrizio Romano informa que Alonso sigue siendo muy valorado en la industria, y varios clubes están pendientes de su próximo movimiento.

El técnico de 44 años está "preparado para regresar pronto", pero la pregunta del millón sigue en pie: ¿Cuál es el próximo destino de Xabi Alonso?

A pesar de las evidentes dificultades en el Real Madrid, muchos consideraron que el ex entrenador del Bayer Leverkusen fue quizás juzgado con demasiada dureza y rapidez, dado que acumuló un 71% de victorias en sus 34 partidos al frente del gigante español.

AS informa que tanto el Liverpool como el Bayern Múnich y el Manchester City valoran al ex internacional español a pesar de su repentina salida del Bernabéu. Los tres clubes "no dudarán" en fichar a Alonso si "surge la oportunidad". Este trío de gigantes europeos ya cuenta con lo que parecen ser entrenadores a largo plazo.

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | DeFodi Images/GettyImages

Pep Guardiola firmó una extensión con los ingleses la temporada pasada que lo mantiene en el Etihad hasta 2027, aunque se especula con una posible salida antes ante el interés por Enzo Maresca. Vincent Kompany, por su parte, ha asegurado su futuro en el gigante alemán hasta 2029.

Arne Slot sigue siendo el entrenador en la posición más precaria. La defensa del título de la Premier League de los Reds se convirtió en una pesadilla para el holandés, con su equipo actualmente a 14 puntos del líder, el Arsenal. Alonso, como es bien sabido, rechazó al Liverpool en 2024, llevándolo a Slot.

Solo el tiempo dirá si Alonso acaba sustituyendo a alguno de los entrenadores en el futuro, pero no se espera que el respetado objetivo esté desempleado por mucho tiempo.

