Los tres jugadores de Cruz Azul que están en duda para el partido ante Pumas

Cruz Azul enfrenta complicaciones importantes en la preparación de su próximo compromiso de Liga MX. Los de La Noria podrían presentar hasta tres ausencias para el enfrentamiento del domingo ante Pumas, todos jugadores relevantes, casi que titulares fijos.

Los futbolistas en cuestión son Rodolfo Rotondi, José Paradela y Gonzalo Piovi, quienes presentan diferentes situaciones físicas que han condicionado su participación en los entrenamientos. Aunque ninguno está oficialmente descartado, el escenario no es el más optimista a poco más de 48 horas del pitazo inicial.

🚂🚨 POSIBLES BAJAS



🔹 Rodolfo Rotondi: Se mantiene entrenando por separado mientras continúa con el tratamiento de su molestia.



🔹 José Paradela: Trabaja en la recuperación de su molestia muscular con el objetivo de llegar al partido ante Pumas.



🔹 Gonzalo Piovi: No entrenó… pic.twitter.com/39CootXTr8 — Gerardo González (@gerardoo_gh) October 8, 2026

El caso de Rodolfo Rotondi mantiene especial atención dentro de la institución. El argentino continúa trabajando por separado del resto de sus compañeros mientras recibe tratamiento para superar las molestias físicas que presenta desde muchas semanas atrás y que le han llevado a firmar un semestre muy lento para un tipo de su nivel.

Por su parte, José Paradela también enfrenta una carrera contra el tiempo para recuperarse de una sobrecarga muscular. El creador de juego argentino trabaja específicamente en su rehabilitación con el objetivo de encontrarse disponible para enfrentar a Pumas, al menos, desde la suplencia.

Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026 | Leonardo Fernandez/GettyImages

La tercera situación corresponde a Gonzalo Piovi, quien tampoco pudo entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros durante los trabajos más recientes. Aunque no se han precisado mayores detalles sobre su condición física, se entiende que es el que menos opciones tiene de jugar este domingo.

Estas situaciones representan un inconveniente para Joel Huiqui, quien deberá preparar diferentes alternativas en caso de no recuperar a los tres futbolistas. La posibilidad de perder elementos en distintas zonas del campo obligaría al entrenador mexicano a modificar algunas piezas de su estructura habitual para enfrentar al conjunto univrsitario.

Cuerpo técnico y equipo médico lo tienen claro: la disponibilidad o ausencia de los tres argentinos se ha de definir hasta los minutos previos al duelo entre los dos equipos de la capital del país.

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