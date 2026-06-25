Los tres jugadores de Cruz Azul que tienen posibilidades de salir este mercado

Cruz Azul vive uno de los momentos más dulces de los últimos años después de conquistar la décima estrella dentro de la Liga MX. Sin embargo, la directiva ya trabaja con un escenario que podría transformar de manera importante el plantel para el próximo semestre con la posible salida de tres futbolistas relevantes.

Como se ha informado en este espacio, el caso más avanzado corresponde a Erik Lira. Desde hace meses el medio de contención mexicano ha despertado un fuerte interés en Europa y, dentro del club, existe la percepción de que su participación en la Copa del Mundo su continuidad será imposible.

Lira ha sido de lo más destacado para México en el Mundial, lo que ha elevado su número de pretendientes internacionales. El jugador tiene el deseo de medirse en un nivel de exigencia superior y la postura del club es la de apoyar dicho sueño.

🚨 TEMEN PERDER A SUS FIGURAS



Cruz Azul conquistó la décima, pero ahora podría enfrentar un nuevo desafío fuera de la cancha.



⚽ Según información de Récord, Erik Lira, Willer Ditta y Luka Romero son algunos de los futbolistas que generan interés de cara al mercado de verano. pic.twitter.com/2gNOnMsNiU — Futbol Total (@futboltotal) June 24, 2026

El segundo nombre en la mesa es el de Willer Ditta. El zaguero continúa siendo uno de los centralres más cotizados de la Liga MX y mantiene un mercado muy atractivo tanto dentro como fuera del país.

Si bien en este momento Ditta está centrado de lleno con la selección de Colombia, para nadie es un secreto que su entorno tiene ofrecimientos en la mesa. Los mismos son a nivel de sueldo muy tentadores para el futuro de un jugador que está por entrar en la etapa de veteranía.

Colombia Portraits - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

El nombre con el que cierra la lista es Luka Romero. El joven atacante no ha logrado consolidarse como titular del club y el constante papel de suplente comienza a pesar en sus aspiraciones deportivas.

Una vez que se defina al cuerpo técnico, Luka tendrá una charla con el mismo. Si el escenario no le marca una competencia abierta por ser titular, Romero no se pensará dos veces dar un paso al costado.