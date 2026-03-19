Los tres porteros que jugarían el Mundial 2026 con la selección mexicana

La Copa del Mundo está a tres meses de su inicio. Siendo el caso, los técnicos de las naciones participantes deben tener en este punto ampliamente definidos a los jugadores que llevarán a la justa mundialista.

Javier Aguirre, mandamás de la selección mexicana no puede ser la excepción. Se entiende que el hombre que va a dirigir su tercer Mundial con México, tiene alrededor del 80% de la lista final definida. Dentro de la misma, los nombres de los tres porteros ya estarían anotados.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



🚨ACEVEDO, CONVOCADO🚨



Parece que los 3 porteros mundialistas están definidos.



• Tala Rangel

• Memo Ochoa

• Carlos Acevedo



Ellos serán los convocados para los juegos contra 🇵🇹 y 🇧🇪.



Si no pasa nada extraño, serán los 3 porteros del Tri en el Mundial!!!… pic.twitter.com/GHdqwJwTuP — Gibrán Araige (@GibranAraige) March 19, 2026

Gibrán Araige adelanta que Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo serán los seleccionados de Aguirre para el parón FIFA de marzo. Siendo esta pausa de selecciones el filtro final para Javier, se entiende que los tres metas antes mencionados serán también quienes lleguen a la Copa del Mundo en el verano.

En el rol de portero titular hoy se encuentra Raúl Rangel. Su salida por alto y su avanzado juego de pies le han puesto en todo lo alto de la lista de Javier. Salvo sorpresa, todo indica que el meta de las Chivas del Guadalajara estará en el once inicial el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca ante Sudáfrica.

Mexico v Iceland - International Friendly | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Por su parte, Guillermo Ochoa tiene firmado el boleto para jugar el sexto Mundial de su carrera. Además lo hará como el segundo portero dentro del grupo. El veterano hereda el rol que hasta antes de la lesión era de Luis Ángel Malagón, quien no sólo está fuera de la Copa del Mundo, incluso se contempla una baja por el resto del año.

Para cerrar está el gran ganador, Carlos Acevedo. El capitán de Santos no se iba a colar en la lista final. Sin embargo, la misma lesión de Malagón, abre la puerta a que el 'Guardián' tome la tercera plaza que Aguirre había destino para Guillermo Ochoa.