Los últimos 10 campeones de la Copa del Rey

El estadio de La Cartuja se vestirá de fiesta el próximo sábado 18 de abril para consagrar al nuevo campeón de la Copa del Rey: el Atlético de Madrid viene de clasificar a las semifinales de la UEFA Champions League y quiere coronar, mientras que la Real Sociedad intentará repetir el éxito de la temporada 2019/20 en este certamen, cuando levantó la copa por tercera vez en su historia.

10. FC Barcelona - Copa del Rey 2015/16

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El primer campeón de nuestro recorrido fue el Culé, dirigido en ese entonces por Luis Enrique. En la final vencieron 2-0 al Sevilla en el Vicente Calderón de Madrid con goles de Jordi Alba y Neymar.



Para llegar hasta esta definición vencieron al C. F. Villanovense, el Espanyol, el Athletic Club y el Valencia.

9. FC Barcelona - Copa del Rey 2016/17

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Con goles de Leo Messi, Neymar y Paco Alcácer, el FC Barcelona le ganó al Alavés la final celebrada en el Vicente Calderón para levantar una vez más el trofeo.



En el camino supieron dejar al Hércules, Athletic Club, Real Sociedad y Atlético de Madrid.

8. FC Barcelona - Copa del Rey 2017/18

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El equipo de Ernesto Valverde le ganó 5-0 en la final al Sevilla en el Metropolitano de Madrid para ser campeón de la Copa del Rey por 30° vez en su historia. Luis Suárez anotó un doblete, Leo Messi, Andrés Iniesta y Philippe Coutinho metieron los restantes.



En el camino habían quedado Real Murcia, Celta de Vigo, Espanyol y Valencia.

7. Valencia - Copa del Rey 2018/19

Valencia CF Trophy Parade In Valencia | Manuel Queimadelos Alonso/GettyImages

El equipo Che esta sumergido en una profunda crisis institucional, pero para encontrar su último título no hay que viajar demasiado en el tiempo: en 2019 le ganó la final de la Copa del Rey al FC Barcelona con goles de Kevin Gameiro y Rodrigo.



En el camino ya habían quedado el C. D. Ebro, Sporting de Gijón, Getafe y Real Betis.

6. Real Sociedad - Copa del Rey 2019/20

FBL-ESP-CUP-ATHLETIC-REAL SOCIEDAD | CRISTINA QUICLER/GettyImages

La edición pandémica de la Copa del Rey se jugó el 3 de abril de 2021, ya que el partido estaba originalmente pautado para el 18 de abril de 2020. La Real Sociedad le ganó el derbi vasco por 1-0 al Athletic Club con gol de Mikel Oyarzábal y se consagró por tercera vez en su historia.



C. D. Becerril, A. D. Ceuta F. C., Espanyol, Osasuna y Real Madrid, sus rivales anteriores a la gloria.

5. FC Barcelona - Copa del Rey 2020/21

Athletic Club v FC Barcelona - Copa del Rey Final | Fran Santiago/GettyImages

Con un Leo Messi estelar y de salida del club catalán, el FC Barcelona le ganó la final por 4-0 al Athletic Club en un Estadio de La Cartuja en silencio por los efectos de la pandemia.



U. E. Cornellà, Rayo Vallecano, Granada y Sevilla, las víctimas del FCB para llegar a la gran final.

4. Real Betis - Copa del Rey 2021/22

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El equipo de Manuel Pellegrini se impuso en la temporada 2021/22 superando por penales al Valencia en la final disputada en La Cartuja. Juan Miranda fue el autor del gol de la gloria, mientras que el histórico Joaquín el encargado de levantar la copa.



Para llegar hasta la definición eliminaron al Valladolid, al Sevilla, la Real Sociedad y el Rayo Vallecano.

3. Real Madrid - Copa del Rey 2022/23

Real Madrid CF v CA Osasuna - Copa del Rey Final | NurPhoto/GettyImages

El Merengue levantó por vigésima vez el trofeo en la temporada 2022/23, venciendo en la final al Osasuna con Rodrygo como figura. Sus víctimas a lo largo de la campaña fueron el C. P. Cacereño, Villarreal, Atlético de Madrid y FC Barcelona.

2. Athletic Club - Copa del Rey 2023/24

Athletic Club v Real Mallorca - Copa Del Rey Final | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El club de Bilbao le ganó la final al RCD Mallorca, hoy complicado con el descenso, en la temporada 2023/24 por penales con el histórico Iker Muniain como bandera.



Los rivales que tuvo que superar para llegar hasta esta instancia fueron Eibar, Alavés, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

1. FC Barcelona - Copa del Rey 2024/25

FC Barcelona v Real Madrid - Copa del Rey Final | NurPhoto/GettyImages

La última corona fue para el elenco Blaugrana, que resultó ganador de un partidazo espectacular en la final frente al Real Madrid: le ganó por 3-2 en la prórroga gracias a los goles de Pedri, Ferrán Torres y Jules Koundé.



Para llegar a levantar el trofeo eliminaron a la U. D. Barbastro, al Real Betis, al Valencia y al Atlético de Madrid.

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