Los últimos 10 campeones de la Champions League

Uno de los títulos más importantes de todo el mundo es el de la UEFA Champions League. Sólo las mejores escuadras de Europa lo pueden alcanzar debido a sus méritos alcanzados en todo el certamen. En el 2025, el Paris Saint Germain fue el campeón tras superar al Inter de Milán en la gran final por un marcador apabullante de 5-0. De esta manera, el PSG consiguió la primera Champions de su historia.

10. Real Madrid (2016)

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REALMADRID-ATLETICO | OLIVIER MORIN/GettyImages

El equipo del Real Madrid ganó todo lo que quiso en esta década, y en 2016 venció desde la tanda de los penales al Atlético de Madrid.



Esta fue la segunda vez en la historia del certamen donde se enfrentaron rivales de la misma ciudad.



Luego de los 90 minutos, empataron 1-1 con goles de Sergio Ramos y Carrasco, respectivamente. Ya en los once pasos, Juanfran falló su ejecución sentenciando al 'Atleti'.

9. Real Madrid (2017)

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-JUVENTUS-REAL MADRID-TROPHY | JAVIER SORIANO/GettyImages

En 2017 de nueva cuenta el Real Madrid se consagró al ganar la Champions League. El equipo de la Casa Blanca no tuvo impedimento y dominó a la Juventus, goleando por marcador de 4-1. Los goles madridistas fueron obra de Casemiro, Marco Asencio y Cristiano Ronaldo en dos ocasiones. Por parte de la 'Juve' descontó Mandzukic.

8. Real Madrid (2018)

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRID | LLUIS GENE/GettyImages

En 2018 el Real Madrid se proclamó campeón de la UEFA Champions League al derrotar en la gran final al Liverpool. Con doblete de Gareth Bale y uno más de Karim Benzema, los blancos consiguieron su octavo título.

7. Liverpool (2019)

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-LIVERPOOL | PAUL ELLIS/GettyImages

Para esta edición, la peculiaridad fue la intervención del VAR. En la final se vieron las caras el Liverpool y el Tottenham.



Los rojos fueron superiores y con goles de Mohamed Salah y Divock Origi, consiguieron el campeonato en el Metropolitano de España.

6. Bayern Múnich (2020)

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICH | MIGUEL A. LOPES/GettyImages

El 2020 estuvo manchado por la pandemia que azotó a todo el mundo. En esa ocasión, el Bayern Múnich se proclamó campeón de la 'orejona' al vencer en la final al PSG 1-0 con gol de Kingsley Coman.

5. Chelsea (2021)

Chelsea win Champions League title | Anadolu/GettyImages

El 29 de mayo el equipo del Chelsea se midió al Manchester City en la gran final de la Champions League.



En uno de los juegos más esperados, los blues vencieron a los citadinos con gol en solitario del alemán Kai Havertz, para conseguir el segundo título en su historia.

4. Real Madrid (2022)

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRID-TROPHY | JAVIER SORIANO/GettyImages

El equipo del Real Madrid es el más reciente campeón de la 'orejona'. El conjunto español venció en la gran final al Liverpool por la mínima diferencia con gol de Vinicius Jr, en la cancha del Stade de France.

3. Manchester City (2023)

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTER | PAUL ELLIS/GettyImages

La temporada 2022/23 fue perfecta para el Manchester City. El equipo de Guardiola conquistó la primera Champions League de su historia tras derrotar 1-0 al Inter de Milán con gol de Rodri. Esa temporada, el City acabaría ganando el triplete.

2. Real Madrid (2024)

Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24 | Justin Setterfield/GettyImages

Llegó la 15. La Casa Blanca venció a su rival, el Borussia Dortmund con un marcador del 2-0. El partido comenzó de menos a más para los dirigidos por Carlo Ancelotti y con goles de Dani Carvajal y Vinicius Jr, consiguieron el tan ansiado titulo.

1. París Saint-Germain (2025)

Players of Paris Saint-Germain pose for a photograph with... | SOPA Images/GettyImages

El Paris Saint Germain se coronó campeón en la edición 2024-2025 de la Champions League al imponerse al Inter de Milán por marcador de 5-0.