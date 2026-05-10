Los últimos 10 campeones de LaLiga

El Barcelona se coronó campeón de LaLiga 2025/26 este domingo 10 de mayo tras vencer 2-0 al Real Madrid en la jornada 35. De esta manera, los culés se convirtieron en bicampeones del futbol español a falta de tres fechas para que finalizara el certamen.

A continuación te presentamos a los diez campeones más recientes de LaLiga.

10. Real Madrid - LaLiga 2016/17

Real Madrid, LaLiga 2016/17 | Angel Martinez/GettyImages

El Real Madrid volvió a gritar campeón en la temporada 2016/17 y cortó una racha de cuatro años sin levantar el título. El equipo dirigido por Zinedine Zidane llegó a la última jornada con ventaja sobre el Barcelona y dependía de sí mismo para consagrarse.

En La Rosaleda, el conjunto madridista venció 2-0 al Málaga con goles de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema y aseguró el campeonato con 93 puntos, tres por encima de los culés. A lo largo del torneo, marcó 106 goles, convirtió en todas las fechas y firmó un récord de tantos como visitante.

9. Barcelona - LaLiga 2017/18

Barcelona, LaLiga 2017/18 | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Con la consagración en LaLiga 2017/18, el Barcelona alcanzó su título número 25. Además, sumó la Copa del Rey y firmó el octavo doblete del club.

El equipo de Ernesto Valverde, que pasaba por su primer año como DT del club azulgrana, aseguró el campeonato con cuatro fechas de anticipación luego de vencer 4-2 al Deportivo La Coruña. Llos culés mantuvieron el invicto durante 34 jornadas y construyeron una campaña muy sólida con 86 puntos, 87 goles a favor y apenas 20 en contra.

8. Barcelona - LaLiga 2018/19

Barcelona, LaLiga 2018/19 | JOSEP LAGO/GettyImages

Título numero 26 para el Barcelona, en esta ocasión fue con LaLiga 2018/19. Además, fue la segunda conquista consecutiva y la cuarta en cinco temporadas.

Los de Valverde terminaron con 11 puntos de ventaja sobre el Atleti y diecinueve sobre el Merengue. Messi volvió a ser el eje del ataque.

7. Real Madrid - LaLiga 2019/20

Real Madrid, LaLiga 2019/20 | GABRIEL BOUYS/GettyImages

El Merengue alcanzó su título número 34 en LaLiga 2019/20. La definición llegó en la penúltima jornada, luego de vencer al Villarreal y asegurar el campeonato con una fecha de anticipación.

El equipo de Zidane no tuvo una temporada color de rosas pero, luego del parate por la pandemia de Covid-19, encadenó una serie de victorias que le permitió tomar ventaja sobre el Barça y quedarse con el trofeo.

6. Atlético de Madrid - LaLiga 2020/21

Atletico de Madrid, LaLiga 2020/21 | Anadolu/GettyImages

El Colchonero se consagró campeón de LaLiga 2020/21 y alcanzó su undécimo título, el primero en siete años. El equipo de Diego Simeone cortó la racha del Barcelona y el Real Madrid y volvió a lo más alto del torneo.

La definición llegó en la última jornada con un triunfo 2-1 frente al Valladolid. El equipo terminó con 86 puntos, dos por encima del Merengue. Luis Suárez, con 21 goles, fue el eslabón distintivo del equipo para recuperar la gloria.

5. Real Madrid - LaLiga 2021/22

Real Madrid, LaLiga 2021/22 | THOMAS COEX/GettyImages

El equipo de Carlo Ancelotti aseguró LaLiga 2021/22 (y su título número 35) con cuatro fechas de anticipación luego de golear 4-0 al Espanyol en el Santiago Bernabéu.

El sostén de la campaña victoriosa vino de la mano con una producción ofensiva elevada, con 73 goles y Karim Benzema como máximo anotador con 26 tantos.

4. Barcelona - LaLiga 2022/23

Barcelona, LaLiga 2022/23 | NurPhoto/GettyImages

El Barça se consagró campeón de LaLiga 2022/23 con Xavi Hernández como entrenador y alcanzó, con ello, su título número 27. El equipo aseguró el campeonato en la jornada 34 luego de vencer, al igual que el Madrid la temporada anterior, al Espanyol y volvió a lo más alto luego de cuatro temporadas.

A diferencia de etapas anteriores con números ofensivos por las nubes, este Barcelona construyó el título desde una defensa muy firme y triunfos ajustados. Robert Lewandowski aportó goles, y una base joven con Pedri y Gavi como referentes acompañó a futbolistas de jerarquía para devolver al club al primer puesto del torneo.

3. Real Madrid - LaLiga 2023/24

Real Madrid, LaLiga 2023/24 | Helios de la Rubia/GettyImages

La consagración madridista llegó en la jornada 34 luego de vencer al Cádiz y aprovechar la caída del Barcelona, lo que dejó una diferencia imposible de alcanzar en la tabla.

Los de Ancelotti llegaron a sacar 14 puntos de ventaja sobre su perseguidor y, aunque a lo largo del torneo atravesó infinidad de bajas por lesión, mantuvo un nivel que le permitió cerrar el campeonato con cuatro fechas de anticipación.

2. Barcelona - LaLiga 2024/25

Barcelona, LaLiga 2024/25 | NurPhoto/GettyImages

La definición llegó en la jornada 36 con un triunfo en el derbi frente al Espanyol, que aseguró el campeonato para los culés con dos fechas por disputar. El equipo de Flick construyó su camino desde una segunda vuelta muy efectiva que le permitió tomar distancia en la tabla. Los triunfos frente al Madrid, tanto en el Bernabéu como en el último Clásico, ajustaron la brújula. Lamine Yamal y Raphinha fueron determinantes en ataque, con el aporte goleador de Lewandowski y el equilibrio de un equipo que terminó con ventaja de siete puntos.

1. Barcelona - LaLiga 2025/26

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

El cuadro dirigido por Hansi Flick consiguió el bicampeonato del futbol español. El Barcelona se coronó con 91 puntos a falta de tres jornadas por jugarse y con la posibilidad de llegar al récord de los 100 puntos. Lamine Yamal, Ferran Torres y Robert Lewandowski fueron los tres máximos goleadores de la plantilla, mientras que el mismo Yamal, Marcus Rashford y Fermín López fueron los máximos asistentes en el año.

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