Los últimos 10 debuts mundialistas de México

El Mundial 2026 está por empezar y México tendrá el privilegio de ser anfitrión por tercera vez en su historia. Como parte de ese hito, jugará el partido inaugural el jueves 12 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Azteca, que prepara una gran fiesta para recibir el inicio de una nueva edición de la Copa del Mundo.

A continuación, los últimos 10 debuts de México en mundiales.

10. Argentina 1978: Túnez 3-1 México

West Germany V Mexico First Round Group Match During The 1978 World Cup | Mirrorpix/GettyImages

El estreno de los norteamericanos en el Mundial disputado en Argentina no fue el mejor, ya que cayeron sorpresivamente ante Túnez por 3-1 con los goles de Ali Kaabi, Nejib Ghommidh y Mokhtar Douieb. Para El Tri había anotado Arturo Vasquez de penal.

9. México 1986: México 2-1 Bélgica

Mexico Hugo Sanchez, 1986 World Cup Final | George Tiedemann/GettyImages

El Mundial en casa tiene un sabor y una responsabilidad diferente, y México vaya que lo sabe. La del 1986 fue la segunda vez que el país azteca organizó una Copa del Mundo y la arrancó a lo grande, ganándole 2-1 a Bélgica con los tantos de Fernando Quirarte y el histórico Hugo Sánchez.

8. Estados Unidos 1994: Noruega 1-0 México

NORWAY V MEXICO | Simon Bruty/GettyImages

Tras perderse Italia 1990, volvieron a los mundiales en su país vecino y debutaron con derrota: en esa oportunidad fue ante Noruega por la mínima con gol de Kjetil Rekdal a falta de seis minutos para el final.

7. Francia 1998: Corea del Sur 1-3 México

FUSSBALL: WM FRANCE 98 Lyon, 13.06.98 | Marcus Brandt/GettyImages

En Francia hicieron su estreno contra Corea del Sur y no defraudaron: ganaron 3-1 gracias al gol de Ricardo Pelaez Linares y el doblete de Luis Hernandez. Seok Ju Ha había abierto el marcador para los asiáticos.

6. Corea-Japón 2002: Croacia 0-1 México

TOPSHOT-WC2002-CRO-MEX-PENALTY | TOSHIFUMI KITAMURA/GettyImages

En 2002 debutaron contra Croacia y el autor del tanto de la victoria fue Cuauhtemoc Blanco, de penal, a los 60 minutos. En los europeos jugaba el goleador del Mundial anterior, Davor Suker.

5. Alemania 2006: México 3-1 Irán

FIFA 2006 World Cup - Group D - Mexico vs Iran | T. Quinn/GettyImages

Ya en Alemania 2006, hicieron su estreno con pura eficiencia ante Irán, ganando por 3-1 gracias a los tantos de Zinha y Omar Bravo, este último por duplicado.

4. Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México

South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World Cup | Clive Mason/GettyImages

Uno de los más icónicos fue el del 2010, ya que jugaron el partido inaugural contra Sudáfrica, la selección local. Los Bafana Bafana sorprendieron al mundo con el remate furioso de Siphiwe Tshabalala, mientras que Rafa Márquez fue el encargado de salvarle el pellejo al Tri.

3. Brasil 2014: México 1-0 Camerún

Mexico v Cameroon: Group A - 2014 FIFA World Cup Brazil | Miguel Tovar/GettyImages

México le ganó a Camerún en su debut en Brasil 2014 gracias al gol de Oribe Peralta, en una Copa del Mundo donde compartieron el grupo A con Brasil y Croacia.

2. Rusia 2018: Alemania 0-1 México

Germany v Mexico: Group F - 2018 FIFA World Cup Russia | David Ramos - FIFA/GettyImages

El gran impacto fue en Rusia 2018, cuando gracias al gol de Hirving Lozano vencieron por la mínima a la vigente campeona del mundo, Alemania. Los teutones iban a quedarse eliminados en fase de grupos.

1. Qatar 2022: México 0-0 Polonia

Mexico v Poland: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022 | VCG/GettyImages

Su último debut mundialista fue ante Polonia, en el grupo que compartieron con Argentina y Arabia Saudita. El primer encuentro fue sin goles, mientras que en la segunda fecha cayeron ante la Albiceleste y en la última no les alcanzó para pasar a octavos.

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