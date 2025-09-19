Los últimos 10 enfrentamientos entre América y Chivas

El Club América y el Club Deportivo Guadalajara se enfrentarán en una edición más del Clásico Nacional en la Jornada 8 del Apertura 2025, siendo este el cuarto enfrentamiento en lo que va del año.

De esa manera, te dejamos con los últimos 10 compromisos entre estos clubes previo a sus encuentros en el presente certamen.

1. América 1-2 Chivas - Apertura 2025

Llegaron como el caballo negro de este duelo después de mucho tiempo sin resultados positivos frente a las Águilas y les sacaron el resultado como visitantes.

2. América 4-0 Chivas - Concachampions 2025 - Octavos de final vuelta

El Rebaño había ganado la ida, pero en la vuelta no pudieron ni meter las manos y terminaron goleados en un partidazo de Diego Valdés y Brian Rodríguez.

3. Guadalajara 0-0 América - Clausura 2025

La Jornada 11 del pasado torneo nos regaló un partido por demás disputado en el que se repartieron puntos sin goles, en el que Raúl Rangel sacó varias oportunidades de peligro.

4. Chivas 1-0 América - Concachampions 2025 - Octavos de final ida

El chiverío sacó un triunfo que le sabía a oro puro y que los mandaba a la vuelta a enfrentar un duelo que los haría avanzar de ronda, lo demás es historia.

5. América 1-0 Chivas - Apertura 2024

Por segundo partido consecutivo los azulcremas derrotaron a los tapatíos en el Clásico Nacional, en esta ocasión Ramón Juárez fue el verdugo rojiblanco.

6. América 1-0 Chivas - Clausura 2024 - Semifinal de vuelta

Con este triunfo por la mínima de los americanistas sobre el Rebaño, se fueron a la final y a la postre consiguieron el tan mencionado bicampeonato de la Liga MX.

7. Chivas 0-0 América - Clausura 2024 - Semifinal de ida

Raúl Rangel salió de la cancha como el héroe después de hacer tres atajadas que pudieron haber representado ir a Ciudad de México con el marcador en contra.

8. Guadalajara 0-0 América - Clausura 2024

El Clásico Nacional de fase regular del presente torneo se dio en la Jornada 12 del certamen y desde el Estadio Akron quedaron igualados sin anotaciones.

9. América 2-3 Chivas - Concachampions 2024 - Octavos de final vuelta

El Rebaño Sagrado sorprendió y derrotó 2-3 a las Águilas en la vuelta de octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2024, sin embargo, eso no les alcanzó para avanzar a la siguiente ronda y fueron eliminados por su acérrimo rival por marcador global.

10. Chivas 0-3 América - Concachampions 2024 - Octavos de final ida

Las Águilas tomaron una gran ventaja en la ida en casa del conjunto tapatío y los golearon 0-3 en su casa para así llegar a la vuelta en casa con gran ventaja. A la postre terminaron avanzando a la siguiente ronda.