Los últimos 10 enfrentamientos entre América y Cruz Azul

Este fin de semana en la correspondiente Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se llevará a cabo una edición más del Clásico Joven entre el Club América y el Club de Fútbol Cruz Azul desde el Estadio Banorte, luego de su remodelación previo a la Copa del Mundo 2026.

En sus últimos 10 compromisos entre sí, ocho de esos duelos han sido en el campeonato mexicano de Primera División y dos en la Concacaf Champions Cup.

Por lo tanto, a continuación, hacemos un recuento de estos compromisos en la antesala del encuentro de fase regular del Clausura 2026.

1. Apertura 2025 / Jornada 13 - Cruz Azul 2-1 América

La Máquina Celeste remontó el marcador en el Estadio Olímpico Universitario, sede local durante el Apertura 2025.



Las Águilas se pusieron al frente con una anotación de Brian Rodríguez en el primer tiempo, pero Gabriel ‘Toro’ Fernández empató antes del descanso y Ignacio Rivero dio la vuelta al partido con un golazo. Victoria importante que dejó a Cruz Azul como sublíder del torneo.

2. Clausura 2025 / Semifinal vuelta - América 2-1 Cruz Azul

Las Águilas remontaron la serie en casa y una vez más eliminaron al cuadro celeste en una ronda de eliminación. Lorenzo Faravelli puso el 1-0 para Cruz Azul (ventaja de la ida), pero Henry Martín desde la vía del penalti y un tanto más de Cristian Borja dieron la vuelta.



Con esto, el conjunto azulcrema avanzó a la final por mejor posición en la tabla general. Así terminó la etapa de Vicente Sánchez en el banquillo cruzazulino.

3. Clausura 2025 / Semifinal ida - Cruz Azul 1-0 América

Con una victoria sólida de la Máquina Celeste en casa en lo que fueron 90 minutos de un juego cerrado e intenso, con Cruz Azul dominando y logrando una ventaja mínima de cara a la vuelta.



Fue un solitario gol de Ignacio Rivero que ilusionó a la afición celeste, pero minutos más tarde al 64' fue expulsado del juego.

4. Clausura 2025 / Jornada 15 - América 0-0 Cruz Azul

En un encuentro sin muchas emociones y sin anotaciones, ambos equipos repartieron unidades en el Ciudad de los Deportes en la recta final de la fase regular.



Aunque cabe mencionar que las Águilas dominaron el partido y fueron los que propusieron más buscando remates y opciones de gol.

5. Concachampions 2025 / Cuartos de final vuelta - Cruz Azul 2-1 América

Finalmente cortaron la racha de la paternidad azulcrema, Ángel Sepúlveda fue la figura del partido con el doblete que les dio el pase a los celestes, aunque Álvaro Fidalgo marcó no fue suficiente para evitar que la Máquina Celeste finalmente eliminaran a las Águilas en una ronda eliminatoria.



Con esto, a la postre el conjunto cementero se metió a la final y levantó el título goleando al 5-0 al Vancouver Whitecaps.

6. Concachampions 2025 / Cuartos de final ida - América 0-0 Cruz Azul

Fue un partido muy cerrado en el Estadio Ciudad de los Deportes con muy pocas ocasiones claras y dominio repartido.



Al final no fue el invitado especial y la definición de la serie se dejó para la vuelta.

7. Apertura 2024 / Semifinales vuelta - Cruz Azul 3-4 América

Cómo olvidar este partidazo épico y lleno de drama muchos goles en el Estadio Ciudad de los Deportes.



Los de Coapa se pusieron en ventaja, pero Cruz Azul remontó con goles de Ignacio Rivero (2) y Amaury Morales. Las Águilas respondieron y ganaron con un penal polémico de Rodrigo Aguirre en tiempo agregado (más de 16 minutos). Al final los azulcremas vencieron y llegaron a la final para ir por el tricampeonato.

8. Apertura 2024 / Semifinales ida - América 0-0 Cruz Azul

Justo como se esperaba, un partido cerrado en el que ninguno de los dos quiso arriesgar de más, terminó en empate sin goles en el Estadio Ciudad de los Deportes.



Fue un partido táctico y cauteloso, con pocas llegadas. Todo quedó para definirse en la vuelta.

9. Apertura 2024 / Jornada 6 - Cruz Azul 4-1 América

Fue una goleada contundente de la Máquina Celeste en casa siendo uno de los resultados más abultados recientes a favor de Cruz Azul en un Clásico Joven con un claro dominio de los cementeros.



Las Águilas se adelantaron en el marcador por 1-0 con un tanto de Brian Rodríguez. Pero antes del final del primer lapso lo empató Giakoumakis y Ángel Sepúlveda, después llegaron los goles de Alexis Gutiérrez y Lorenzo Faravelli.

10. Clausura 2024 / Final vuelta - América 1-0 Cruz Azul

En el último juego en el Estadio Azteca antes de su remodelación, las Águilas conquistaron un título más, el bicampeonato en la Era de André Jardine.



Con un polémico penalti señalado por el Gato Ortiz en una entrada de Carlos Rotondi a Israel Reyes, que Henry Martín cobró y con ese tanto fue suficiente para alzarse con el campeonato.

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