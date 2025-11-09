Los últimos 10 enfrentamientos Manchester City vs. Liverpool

El Manchester City y el Liverpool han sido los únicos equipos en ganar la Premier League durante el último lustro, factor que ha transformado sus duelos en una rivalidad moderna dentro del balompié británico.

De esa forma, el partido que sostendrán ambas oncenas este domingo en el Etihad Stadium engalanará una nueva jornada en la máxima categoría inglesa, al tiempo de tratarse del segundo contra el tercero, y dos de los grandes aspirantes a obtener la corona en la próxima primavera.

Entretanto, el mano a mano histórico en compromisos oficiales favorece al Pool, cortesía de 92 victorias por 52 de los Citizens, aunado a dominar los recientes 10 desafíos con foja de cinco lauros, tres empates y dos caídas.

1. Manchester City 2-2 Liverpool | Premier League 21/22 | Jornada 32

Manchester City 2-2 Liverpool, Premier League 21/22, jornada 32 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Aunque debió remontar en la segunda vuelta con miras a refrendar su corona de la edición anterior, el Manchester City no pudo sumar de a tres recibiendo a su entonces máximo retador; muy a pesar que los de Pep Guardiola se adelantaron dos veces en el marcador, cortesía de Kevin De Bruyne y Gabriel Jesus, mientras que el hoy desaparecido Diogo Jota y Sadio Mané empataron las acciones para el Liverpool.

2. Manchester City 2-3 Liverpool | FA Cup 21/22 | Semifinal (partido único)

Manchester City 2-3 Liverpool, FA Cup 21/22, semifinal | Marc Atkins/GettyImages

Menos de una semana después de la misma visita al Etihad, los Reds avivaron en aquel momento su ilusión por lograr el Triplete local en la 2021/2022 al eliminar a los Sky Blues, gracias a tres dianas en la primera mitad, incluyendo la inaugural de Konaté y doblete del siempre oportuno Mané.

3. Liverpool 3-1 Manchester City | Community Shield 2022 (Supercopa, partido único)

Liverpool 3-1 Manchester City, Community Shield 2022 | Mike Hewitt/GettyImages

El primer título oficial de la 2022/2023 en Inglaterra debía significar el magno estreno de Erling Haaland con el conjunto ciudadano; sin embargo, el show se lo robó otro que debutaba en aquella tarde en Wembley, pero con la camiseta de la tradicional entidad de Merseyside, Darwin Núñez. En efecto, el atacante uruguayo le hizo un lío a la defensa de Guardiola y anotó el 3-1 en el tiempo de descuento.

4. Liverpool 1-0 Manchester City | Premier League 22/23| Jornada 11

Liverpool 1-0 Manchester City, Premier League 22/23, jornada 11 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Por segundo curso al hilo, el Pool tomaba ventaja tempranera en la cima de la Premier (aunque luego la volvería a perder a manos de su mencionado oponente), y en esa ocasión mucho tenía que ver el único tanto de aquel partido de la fecha 11, producto, cuándo no, de Mo Salah, tras una asistencia ya legendaria del portero Alison al 76', que dejaba estupefacta a la zaga azul celeste y desencadenaba en una imagen icónica: la de Guardiola lamentándose, y tendido en el césped de Anfield.

5. Manchester City 3-2 Liverpool | Caraba Cup 22/23 | Cuarta ronda (partido único)

Manchester City 3-2 Liverpool, Caraba Cup 22/23, cuarta ronda | Clive Brunskill/GettyImages

Pese a que ambas oncenas alternaban titulares con suplentes en sus XI iniciales, brindaron un espectáculo digno de los, por aquel entonces, mejores equipos del fútbol británico. Fue un toma y dame que llegó a estar empatado 1-1 y 2-2 hasta un minuto 58 en el cual un invitado inesperado, el zaguero Nathan Aké, colocó el decisivo 3-2 para el City, y el posterior pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

6. Manchester City 4-1 Liverpool | Premier League 22/23 | Jornada 29

Manchester City 4-1 Liverpool, Premier League 22/23, jornada 29 | Michael Regan/GettyImages

Como en la pasada campaña de Premier, el cuadro ciudadano recuperaba terreno en la segunda vuelta, pero en esta ocasión lo hacía goleando a su principal rival, en buena medida debido a recitales de sus dos genios de la sala de máquinas, De Bruyne y Gündoğan, con una anotación cada uno, igual que al desequilibrio de Jack Grealish, otro de los autores de un tanto. Los Citizens tocaron el cielo con las manos en la 2022/2023 al conquistar el Triplete europeo.

7. Manchester City 1-1 Liverpool | Premier League 23/24 | Jornada 13

Manchester City 1-1 Liverpool, Premier League 23/24, jornada 13 | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

El nuevo clásico inglés vivía otra batalla igualada en la decimotercera jornada de la competición liguera 2023/2024, misma que finalizó nivelada a un gol, ya que Trent Alexander-Arnold respondía en el minuto 80 al zarpazo inicial, de Haaland, al 27'.

8. Liverpool 1-1 Manchester City | Premier League 23/24| Jornada 28

Liverpool 1-1 Manchester City, Premier League 23/24, jornada 28 | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

En la segunda vuelta de aquel torneo de la regularidad, el Liverpool ya estaba desenganchado de la lucha por el título; sin embargo, le "robaba" dos puntos, cortesía de una diana de Alexis Mac Allister al minuto 50, a un City que se había adelantado en el encuentro motivado a una anotación de John Stones al 23'. Los de Guardiola finalizaron aquel campeonato levantando el trofeo por cuarta ocasión corrida.

9. Liverpool 2-0 Manchester City | Premier League 24/25| Jornada 13

Liverpool 2-0 Manchester City, Premier League 24/25, jornada 13 | Carl Recine/GettyImages

La pasada Premier League resultó un paseo para un Pool que contaba con nuevo entrenador, Arne Slot, aunque asumiendo un proyecto solidificado desde hace tiempo por el mítico Jürgen Klopp. Pues los Reds dominaron a placer, con Cody Gakpo y Salah en roles de verdugo, a unos Sky Blues quienes ya exhibían llamativas falencias en casi todas sus líneas.

10. Manchester City 0-2 Liverpool | Premier League 24/25 | Jornada 26

Manchester City 0-2 Liverpool, Premier League 24/25, jornada 26 | PAUL ELLIS/GettyImages

Lo dicho: el Liverpool prácticamente se veía acreedor de su segunda Premier en el último lustro (oficializada en abril del 2025) para el careo de la segunda etapa versus un Manchester City que iba a peor con el paso de las jornadas. De ese modo Salah, una vez más, y Szoboszlai certificaron otras tres unidades para los de Slot, ahora en el Etihad.

